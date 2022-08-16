“Hayatında aşkı hak ediyorsun” dedi! Ölmeden önce karısına yeni eşini bulması için yardım etti

Deirdre Fagan ve Bob 2000 yılında Albany Üniversitesi’nde doktora öğrencisiyken tanıştı. Aynı çalışma ofisini paylaşmalarına rağmen ikili nadiren denk geliyor ve konuşuyorlardı. Tanıştıktan 2 yıl sonra buluşmaya kadar verdiler ve geceyi sabahın erken saatlerine kadar konuşarak geçirdiler. Sevgili olduktan 1 yıl sonra Bob ve Fragan evlilik kararı verdi ve ikili 11 yıl boyunca evli kaldı. İkilinin evliliklerinden iki çocukları dünyaya geldi.

ÖLÜMCÜL HASTALIĞI HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Mutlu aileleri Bob 43 yaşındayken aldıkları bir haberle tersine döndü. Çünkü Bob’a ALS teşhisi konuldu. Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen ALS, vücuttaki kaslara mesajlar gönderen motor nöron adı verilen beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini hedefler. Motor nöronlar öldükçe hastalar yürüme, konuşma, konuşma, yutkunma ve nefes alma yeteneklerini yavaş yavaş kaybederler. Şu anda nörodejeneratif hastalığın tedavisi yoktur ve ilerlemesini yavaşlatmak için birkaç etkili tedavi vardır.

Teşhis konulduktan bir gün sonra Bob, karısı Fagan ile bir konuşma yaptı ve yeniden aşkı bulmasını istediğini dile getirdi. Eşinin konuşması sırasında kendisini kötü hissettiğini söyleyen Fagan, “Bir ilişkide olmaktan mutlu olduğumu, benim ve çocukların yeni bir aşkı hak ettiğini söyledi. Hâlâ teşhisten sersemliyordum ve şoke olmuştum. Duyduklarıma hazır değildim” dedi.

Bob’un teşhisinden yaklaşık 4 ay sonra Fagan’ın meslektaşı Dave, bisiklet grubunun mahallesindeki gezintilerini bitirmesinin ardından bir ziyarete geldi. Dave ziyaretlerinin sayısını arttırırken Fagan ve Bob onun arkadaşlığındna keyif almaya başladı ve üçlü her hafta buluşur hale geldi. Fagan, öğrencileri ve çalıştıkları üniversite hakkında gündelik şakaları, hayatları hakkında daha derin sohbetlere dönüştüğü için Dave ile yakın arkadaş oldu.

Eşi Bob’un Dave ile olan arkadaşlıklarına yeni bir bakış kazandırdığını dile getiren Fagan, “Bir gün Bob ve ben yalnızken, Bob, Dave ve benim ne kadar ortak noktamız olduğuna ve iyi anlaştığımıza dikkat çekti. Sinsi bir gülümsemeyle 'Buna dikkat et' dedi ve bana göz kırptı, bu yüzden ne ima ettiğini hemen anladım. Bob tohumu ekmişti ve tohum büyümeye başladı. Bob'un ölmekte olduğunu kabul etmek istemedim ama zaman geçtikçe bu gerçeği kabullendim. Hayatta kalmamın tek yolunun yeniden sevmek olduğunu biliyordum.” dedi.