HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Galatasaray Tunç Holding, Fenerbahçe'yi 66-60 mağlup etti.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda ilk çeyreği 14-14 eşitlikle tamamlanan müsabakanın devre arasına sarı-kırmızılılar 37-32 önde girdi.
Çekişmeli geçen maçın üçüncü periyodu, 50-49 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti. Final periyodu sonunda Galatasaray Tunç Holding, karşılaşmadan 66-60 galip ayrılarak rakibine seride 1-0 üstünlük kurdu.
Sarı-kırmızılılar, aynı salonda yarın yapılacak maçı da kazanması halinde finale yükselecek. Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise finale çıkacak ekibi üçüncü maç belirleyecek.
- Galatasaray Tunç Holding, play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi 66-60 yenerek seride öne geçti
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz