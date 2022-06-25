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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

25.06.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Tunç Holding, play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi 66-60 yenerek seride öne geçti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Galatasaray Tunç Holding, Fenerbahçe'yi 66-60 mağlup etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda ilk çeyreği 14-14 eşitlikle tamamlanan müsabakanın devre arasına sarı-kırmızılılar 37-32 önde girdi.

Çekişmeli geçen maçın üçüncü periyodu, 50-49 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti. Final periyodu sonunda Galatasaray Tunç Holding, karşılaşmadan 66-60 galip ayrılarak rakibine seride 1-0 üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılılar, aynı salonda yarın yapılacak maçı da kazanması halinde finale yükselecek. Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise finale çıkacak ekibi üçüncü maç belirleyecek.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray Tunç Holding, play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi 66-60 yenerek seride öne geçti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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