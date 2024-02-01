Heidi Klum kendisinden 17 yaş küçük eşiyle yatak odasında yaptıklarını açık açık anlattı

Model kızının babası Flavio Briatore'yi 'gerçekten yaşlı' olarak nitelendirerek sözlerine başladı. Flört konusunda tipe dair "Geçmişime bakın. Benim bir tipim yok. Kel, çok yaşlı, uzun saçlı, sıska biriyle birlikte oldum. Kişilikleri de çok ama çok farklıydı" dedi.