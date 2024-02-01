Heidi Klum kendisinden 17 yaş küçük eşiyle yatak odasında yaptıklarını açık açık anlattı

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eski Victoria's Secret modeli kendisinden 17 yaş küçük eşiyle yatak odası sırlarını paylaştı.
Model kızının babası Flavio Briatore'yi 'gerçekten yaşlı' olarak nitelendirerek sözlerine başladı. Flört konusunda tipe dair "Geçmişime bakın. Benim bir tipim yok. Kel, çok yaşlı, uzun saçlı, sıska biriyle birlikte oldum. Kişilikleri de çok ama çok farklıydı" dedi.
Yıldız daha sonra Kaulitz ile olan 'sonsuz, ateşli, vahşi' seks hayatından bahsetti. Heidi Klum 'tahrik olmak' için yapması gereken tek şeyin 'kocasına bakmak' olduğunu söyledi.
Heidi Klum ayrıca yatak odasında kocasıyla seks oyuncakları kullandığını, farklı pozisyonlar denediklerini açık açık anlattı.
America 's Got Talent jürisi Heidi ayrıca seks yaptığı en ilginç yerlerin özel bir uçakta ve denizde olduğunu açıkladı.