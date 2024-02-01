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  4. Heidi Klum kendisinden 17 yaş küçük eşiyle yatak odasında yaptıklarını açık açık anlattı

Heidi Klum kendisinden 17 yaş küçük eşiyle yatak odasında yaptıklarını açık açık anlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.02.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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Tokio Hotel grubundan Tom Kaulitz'le 2019'da evlenen Heidi Klum katıldığı bir programda özel hayatına dair çok rahattı. Kendisinden 17 yaş küçük eşiyle cinsellik olarak da mutlu olduğunu söyleyen modelin seks hayatına dair itirafları gündem oldu.Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eski Victoria's Secret modeli, son olarak üstsüz şekilde yatakta yatarken çektiği pozu kocasına mesaj olarak attı. Alman manken, bu en özel an

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Eski Victoria's Secret modeli kendisinden 17 yaş küçük eşiyle yatak odası sırlarını paylaştı.


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SEKS YAPTIĞI EN İLGİNÇ YERİ DE AÇIKLADI

Model kızının babası Flavio Briatore'yi 'gerçekten yaşlı' olarak nitelendirerek sözlerine başladı. Flört konusunda tipe dair "Geçmişime bakın. Benim bir tipim yok. Kel, çok yaşlı, uzun saçlı, sıska biriyle birlikte oldum. Kişilikleri de çok ama çok farklıydı" dedi.

Yıldız daha sonra Kaulitz ile olan 'sonsuz, ateşli, vahşi' seks hayatından bahsetti. Heidi Klum 'tahrik olmak' için yapması gereken tek şeyin 'kocasına bakmak' olduğunu söyledi.

Heidi Klum ayrıca yatak odasında kocasıyla seks oyuncakları kullandığını, farklı pozisyonlar denediklerini açık açık anlattı.

America 's Got Talent jürisi Heidi ayrıca seks yaptığı en ilginç yerlerin özel bir uçakta ve denizde olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum Model
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