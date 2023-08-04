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"Hep bir yerlerin konuşuluyor" demişti... Songül Karlı'nın oğlu kocaman oldu

04.08.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş, annesinin sosyal medya hesabından paylaştığı pozlara, "Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyerek isyan etmişti. Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş'ün son halini paylaştı.

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle Hadise'ye benzetilen Songül Karlı sık sık özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Songül Karlı'nın bu sözleri söyleyen oğlu kocaman oldu. Doğum günü olan Efe Furkan Gümüş'ün son halini annesi paylaştı.

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Annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği türkücünün hayranları tarafından bol bol yorum aldı.

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Songül Karlı'nın oğlunu görenler "Resmen boyunu geçmiş", "Estetiksiz haline benziyor" yorumlarında bulundu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Songül Karlı Hadise anne

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