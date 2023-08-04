"Hep bir yerlerin konuşuluyor" demişti... Songül Karlı'nın oğlu kocaman oldu

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle Hadise'ye benzetilen Songül Karlı sık sık özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Songül Karlı'nın bu sözleri söyleyen oğlu kocaman oldu. Doğum günü olan Efe Furkan Gümüş'ün son halini annesi paylaştı.

Annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği türkücünün hayranları tarafından bol bol yorum aldı.



Songül Karlı'nın oğlunu görenler "Resmen boyunu geçmiş", "Estetiksiz haline benziyor" yorumlarında bulundu.