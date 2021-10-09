Her gün yeni bikini! Devin Brugman kusursuz fiziğiyle yakıp geçiyor

ABD'li model Devin Brugman, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla kendine hayran bırakıyor. Birçok farklı bikiniyi deneyen fenomen, fit vücuduyla büyük beğeni topluyor.
NEFES KESEN PAYLAŞIMLAR
Los Angeles'de yaşayan ABD'li güzel Devin Brugman, Instagram'ın en ateşli modelleri arasında yer alıyor.
Çerkez kökenli fenomen, kendi kurduğu abikiniday markasının bikinilerini, Instagram hesabından takipçilerine tanıtıyor.
30 yaşındaki genç girişimci, düzgün fiziğiyle kısa sürede bir milyonu aşkın takipçiye ulaştı.
Brugman'ın tasarımları, şimdilerde Amerika'da en çok tercih edilen bikiniler arasında yer alıyor.
İşte güzel fenomenin şaşı eden pozları:
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