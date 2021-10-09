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  4. Her gün yeni bikini! Devin Brugman kusursuz fiziğiyle yakıp geçiyor

Her gün yeni bikini! Devin Brugman kusursuz fiziğiyle yakıp geçiyor

09.10.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel model Devin Brugman, kendi tasarladığı bikinileri giyerek, sosyal medyayı sallıyor. ABD'nin en ünlü bikini markasının sahibi olan Çerkez kökenli fenomen, kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor.

ABD'li model Devin Brugman, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla kendine hayran bırakıyor. Birçok farklı bikiniyi deneyen fenomen, fit vücuduyla büyük beğeni topluyor.

NEFES KESEN PAYLAŞIMLAR

Los Angeles'de yaşayan ABD'li güzel Devin Brugman, Instagram'ın en ateşli modelleri arasında yer alıyor.
Çerkez kökenli fenomen, kendi kurduğu abikiniday markasının bikinilerini, Instagram hesabından takipçilerine tanıtıyor.
30 yaşındaki genç girişimci, düzgün fiziğiyle kısa sürede bir milyonu aşkın takipçiye ulaştı.
Brugman'ın tasarımları, şimdilerde Amerika'da en çok tercih edilen bikiniler arasında yer alıyor.

İşte güzel fenomenin şaşı eden pozları:

İşte güzel fenomenin şaşı eden pozları:
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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