Her şey bir sivilceyle başladı! Ardından morluklar bütün vücuduna yayıldı... Doktorlar bile duruma şaşkın

Birleşik Krallık’ın Buckinghamshire bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Nancy Morel, nedeni henüz anlaşılamayan ve vücudunun büyük bir bölümünü kaplayan morluklarını göstererek sosyal medyada fenomene dönüştü. 13 yaşındayken okulda dudağının kenarında ortaya çıkan bir sivilceyle hastalığın başladığını ifade eden Morel yıllar boyunca kendisine yanlış teşhislerin konulduğunu söyledi. Bütün acılı ve ağrılı sürecine rağmen hastalığını kabul ettiğini ifade eden Morel, kendisiyle benzer durumları yaşayanlara ilham olmak istediğini ifade etti.

13 yaşındayken dudağının kenarında ağrılı bir şekilde çıkan sivilceyle hastalığıyla ilk kez tanıştığını anlatan Morel, “Okuldaydım ve dudağım birdenbire şişmeye başladı. Okul hemşiresi bunun alerjik bir reaksiyon olduğunu söyledi. Hastaneye gittiğimde doktorlar alerjik reaksiyon olmadığını doğruladı ancak onlar da ne olduğunu anlayamadı. Sonunda şişlik morarmaya başladı ve lekeler tüm vücuduma yayıldı. Kimse hiçbir şey yapamıyor” dedi.

Son 5 yılının hastaneleri ziyaret ederek, cilt biyopsileri yaptırarak ve tedavi görerek çektiğini ifade eden Morel, “Doktorlar tüm incelemelerinin sonunda derideki kan damarlarının iltihaplanması anlamına gelen ürtikeryal vaskülit teşhisi koydu. Haftada üç veya dört kez tedavi için hastaneye gittim. Ancak herhangi bir iyileşme olmayınca teşhisin yanlış olduğu anlaşıldı.” diye konuştu.