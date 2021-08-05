MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Her yaptığı olay! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin meğer o işe de el atmış!

Her yaptığı olay! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin meğer o işe de el atmış!

05.08.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sunuculuğun yanı sıra oyunculuk da yapıyor. Sosyal medyada her paylaştığı olay olan Erbil'in o sinema projesinde de de yer aldığı ortaya çıktı. Erbil, 2016'da gösterime giren sinema filminde meğer ünlü oyuncularla aynı kadroda yer almış. İşte ayrıntılar...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Yasmin Erbil her paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Ekran önü projelerde yer alan Erbil'in, 2016'da yer aldığı sinema projesi görenleri şaşırttı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, o projede Türkiye'nin önde gelen oyuncularıyla birlikte rol almış!

Yasmin Erbil meğer o filmde rol almış...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil Instagram özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Meğer Yasmin Erbil, 2016'da Rıza Hocaoğlu ve Tuba Ünsal'ın başrolünü üstlendiği "Dünyanın En Güzel Kokusu 2" adlı sinema filminde rol almış.
Londra'da oyunculuk eğitimi alan 25 yaşındaki Erbil, Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde "Bade" karakterine hayat verdi.
Erbil, aldığı küçük rolle filme renk kattı.

Yasmin Erbil kimdir?

Yasmin Erbil kimdir?
2 Aralık 1995 İstanbul doğumlu Yasmin Erbil 25 yaşındadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar Yasmin Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı!

Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı!

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

Yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı: Nasıl kıydınız?

Yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı: Nasıl kıydınız?

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğini emzirdiği anları paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğini emzirdiği anları paylaştı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Devlet, milletine bir açıklama borçludur

Devlet, milletine bir açıklama borçludur

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Sütyen giymedi! Sokak tarzıyla kendine baktırdı

Sütyen giymedi! Sokak tarzıyla kendine baktırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.