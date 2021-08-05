Her yaptığı olay! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin meğer o işe de el atmış!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Yasmin Erbil her paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Ekran önü projelerde yer alan Erbil'in, 2016'da yer aldığı sinema projesi görenleri şaşırttı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, o projede Türkiye'nin önde gelen oyuncularıyla birlikte rol almış!
Yasmin Erbil meğer o filmde rol almış...
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil Instagram özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Meğer Yasmin Erbil, 2016'da Rıza Hocaoğlu ve Tuba Ünsal'ın başrolünü üstlendiği "Dünyanın En Güzel Kokusu 2" adlı sinema filminde rol almış.
Londra'da oyunculuk eğitimi alan 25 yaşındaki Erbil, Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde "Bade" karakterine hayat verdi.
Erbil, aldığı küçük rolle filme renk kattı.
Yasmin Erbil kimdir?
2 Aralık 1995 İstanbul doğumlu Yasmin Erbil 25 yaşındadır.
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