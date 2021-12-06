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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

06.12.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 86 - Hatayspor: 88

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur Akyıldız

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Zellous 19, Hayes 7, Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Turner 14

Hatayspor: Wiley 30, Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 24, Elif Emirtekin 9

1. Periyot: 22-19

Devre: 52-36

3. Periyot: 72-58

Beş faulle çıkan: 38.50 Büşra Akbaş (Hatayspor)

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hatayspor, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 88-86 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 86 - Hatayspor: 88

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor

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Hatayspor Mersin

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