Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'ın eski hali sosyal medyada gündem oldu

Paramparça, Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane, Zalim İstanbul, Aziz, Ömer ve Yabani gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Simay Barlas başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.





ESKİ HALİYLE GÜNDEM OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa eski haliyle gündem oldu.

Simay Barlas'ın eski fotoğraflarını görenler çok şaşırdı.

Barlas'ın eski fotoğraflarına, 'Doğal sanıyordum', 'Estetikliymiş', 'Bu da estetik harikası çıktı' gibi yorumlar yapıldı.

Simay Barlas 7 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.