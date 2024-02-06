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  4. Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'ın eski hali sosyal medyada gündem oldu

Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'ın eski hali sosyal medyada gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 13:13 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Yabani dizisinde hayat verdiği Rüya karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Simay Barlas eski haliyle sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Barlas'ın eski halini görenler çok şaşırdı. Herkesin doğal güzel sandığı ünlü ismin eski fotoğraflarına yorum yağdı.

Paramparça, Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane, Zalim İstanbul, Aziz, Ömer ve Yabani gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Simay Barlas başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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ESKİ HALİYLE GÜNDEM OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa eski haliyle gündem oldu.
Simay Barlas'ın eski fotoğraflarını görenler çok şaşırdı.
Barlas'ın eski fotoğraflarına, 'Doğal sanıyordum', 'Estetikliymiş', 'Bu da estetik harikası çıktı' gibi yorumlar yapıldı.
Simay Barlas 7 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.
Barlas, ilk oyunculuk deneyimini 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı "Öykü" karakteri ile yaşadı.
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Simay Barlas Oyuncu rüya ünlü oyuncu karakteri
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