'Herkese yasak!' Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'da olanlar oldu! Younes Belhanda ve Henry Onyekuru'ya özel uyarı...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Dolmabahçe'de karşı karşıya geleceği haftada Adana Demirspor ile Galatasaray da Adana'da kozlarını paylaşacak. Sarı - kırmızılıları konuk edecek olan Mavi Şimşekler'de kritik karşılaşma öncesinde kırmızı alarm verildi.
ADANA DEMİRSPOR'DA OLAĞANÜSTÜ HAL
GALATASARAY ÖNCESİ
Adana Demirspor'da Galatasaray ile oynanacak maç öncesi adeta olağanüstü hal ilan edildi.
YASAK GELDİ! BELHANDA VE ONYEKURU...
Mavi Şimşekler'de kapılar dışarıya kapatılırken, oyuncular başta olmak üzere herkese röportaj yasağı getirildi. Öte yandan daha önce Galatasaray'da forma giymiş olan Younes Belhanda ve Henry Onyekuru'ya ise özel uyarılarda bulunuldu.
'FENERBAHÇE MAÇI GİBİ OLMASIN'
Sadece saha içerisinde kalmak ve Fenerbahçe maçında yaşananların tekrar etmemesini isteyen yönetim, Galatasaray müsabakasının oldukça kritik olduğunu takıma aşıladı.
MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ
Adana Demirspor ile Galatasaray, Yeni Adana Stadyumu'nda 1 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
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