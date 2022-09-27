Herkesin başına gelebilir: Çorbaların kesilmemesi için yapılması gereken püf noktalar

Mutfakta yapılan ufak dalgınlıklar emeklerinizin boşa gitmesine neden olabiliyor. Çorbanın kesilmesi de sıklıkla yaşanan sorunlar arasında bulunuyor. Özellikle yoğurtla yapılan çorbalar maalesef çok hızlı bir şekilde kesilebiliyor. Bunun çözümü ise çorbayı hazırlarken bazı noktalara ekstra dikkat etmekten geçiyor.
ÇORBANIN KESİLMEMESİ İÇİN YAPILACAKLAR
MALZEMELERİN TAZE OLMASINA DİKKAT EDİN
Çorbanın kesilmesinin başlıca sebeplerinden biri malzemelerin taze olmayışı olabiliyor. Yoğurt ekşimişse, un bozulmuşsa, kullandığınız yumurta taze değilse böyle durumlar yaşamanız siz ne kadar dikkat ederseniz edin olacaktır.
MALZEMELERİ İYİCE KARIŞTIRIN
İkinci aşama ise malzemeleri düzgün karıştırmadan içerisine eklemeye çalışmak. Bu da çok sık yapılan bir hata aslında. Çorbanın suyunu malzemelerle alıştırmadan koyarsanız da böyle bir sorun yaşayabilirsiniz.
ISI FARKLILIKLARINI ÖNLEYİN
Yoğurtlu terbiye soğuk, çorba aşırı sıcaksa çorbanın kesilmesi kadar normal hiçbir şey olamaz. Isı farklılıkları da kesilmeler yaşamanınızın başlıca nedenlerinden biri. Bir de terbiyenin tamamını birden çorbaya ilave etmek var ki o yapılan en büyük hatalardan. Bu durumlarda çorbanız kesir ve malzemeleriniz ziyan olabilir.
UNU ELEYİN
Özellikle yoğurtlu çorbaların terbiyesinde ve genel olarak çorba terbiyelerinde un, yumurta, limon ve yoğurt kullanılır. Öncelikle bu malzemelerinin her birinin çok taze, yoğurtların ekşimemiş olduklarından mutlaka emin olun. Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde güzelce karıştırın. Özellikle unu eleyerek kullanın ki içerisinde topaklanma olmasın. Dilerseniz çırpma teli dilerseniz de mikser yardımıyla tüm malzemeleri güzelce çırpın.
ÇORBAYI VE TERBİYEYİ BİRBİRİNE ALIŞTIRIN
Tüm malzemeleri güzelce çırpıktan ve pürüzsüz bir kıvam aldıklarından emin olduktan sonra mutlaka oda sıcaklığında bir süre bekletin. Çorbanızın terbiyesi soğuk, çorbanız da çok sıcak olursa her ne kadar dikkat ederseniz edin, çorbanız dilediğiniz gibi olmayacaktır ve kesilmeler meydana gelecektir. Dinlendirdikten sonra çorbanın suyundan terbiyenin içerisine birkaç kepçe yedirin ve güzelce çırpın. Bu şekilde çorba ve terbiyeyi birbirlerine alıştırmış olacaksınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum