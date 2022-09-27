YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Herkesin başına gelebilir: Çorbaların kesilmemesi için yapılması gereken püf noktalar

Herkesin başına gelebilir: Çorbaların kesilmemesi için yapılması gereken püf noktalar

27.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında fazla içilmeyen çorbalar bahar aylarının gelmesiyle birlikte eski popülerliğine kavuşuyor. Birçok çorba çeşidi bulunuyor. Bazı çorbalar var ki kesilmeden yapılmasının çok zor olduğu düşünülüyor. Ancak çorbaları kesmeden hazırlayabilmenin basit püf noktaları bulunuyor. İstediğiniz kıvamda çorbayı hazırlamak için aşağıda bulunan adımları uygulayabilirsiniz.

Mutfakta yapılan ufak dalgınlıklar emeklerinizin boşa gitmesine neden olabiliyor. Çorbanın kesilmesi de sıklıkla yaşanan sorunlar arasında bulunuyor. Özellikle yoğurtla yapılan çorbalar maalesef çok hızlı bir şekilde kesilebiliyor. Bunun çözümü ise çorbayı hazırlarken bazı noktalara ekstra dikkat etmekten geçiyor.

ÇORBANIN KESİLMEMESİ İÇİN YAPILACAKLAR

MALZEMELERİN TAZE OLMASINA DİKKAT EDİN

MALZEMELERİN TAZE OLMASINA DİKKAT EDİN
Çorbanın kesilmesinin başlıca sebeplerinden biri malzemelerin taze olmayışı olabiliyor. Yoğurt ekşimişse, un bozulmuşsa, kullandığınız yumurta taze değilse böyle durumlar yaşamanız siz ne kadar dikkat ederseniz edin olacaktır.

MALZEMELERİ İYİCE KARIŞTIRIN

MALZEMELERİ İYİCE KARIŞTIRIN
İkinci aşama ise malzemeleri düzgün karıştırmadan içerisine eklemeye çalışmak. Bu da çok sık yapılan bir hata aslında. Çorbanın suyunu malzemelerle alıştırmadan koyarsanız da böyle bir sorun yaşayabilirsiniz.

ISI FARKLILIKLARINI ÖNLEYİN

ISI FARKLILIKLARINI ÖNLEYİN
Yoğurtlu terbiye soğuk, çorba aşırı sıcaksa çorbanın kesilmesi kadar normal hiçbir şey olamaz. Isı farklılıkları da kesilmeler yaşamanınızın başlıca nedenlerinden biri. Bir de terbiyenin tamamını birden çorbaya ilave etmek var ki o yapılan en büyük hatalardan. Bu durumlarda çorbanız kesir ve malzemeleriniz ziyan olabilir.

UNU ELEYİN

UNU ELEYİN
Özellikle yoğurtlu çorbaların terbiyesinde ve genel olarak çorba terbiyelerinde un, yumurta, limon ve yoğurt kullanılır. Öncelikle bu malzemelerinin her birinin çok taze, yoğurtların ekşimemiş olduklarından mutlaka emin olun. Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde güzelce karıştırın. Özellikle unu eleyerek kullanın ki içerisinde topaklanma olmasın. Dilerseniz çırpma teli dilerseniz de mikser yardımıyla tüm malzemeleri güzelce çırpın.

ÇORBAYI VE TERBİYEYİ BİRBİRİNE ALIŞTIRIN

ÇORBAYI VE TERBİYEYİ BİRBİRİNE ALIŞTIRIN
Tüm malzemeleri güzelce çırpıktan ve pürüzsüz bir kıvam aldıklarından emin olduktan sonra mutlaka oda sıcaklığında bir süre bekletin. Çorbanızın terbiyesi soğuk, çorbanız da çok sıcak olursa her ne kadar dikkat ederseniz edin, çorbanız dilediğiniz gibi olmayacaktır ve kesilmeler meydana gelecektir. Dinlendirdikten sonra çorbanın suyundan terbiyenin içerisine birkaç kepçe yedirin ve güzelce çırpın. Bu şekilde çorba ve terbiyeyi birbirlerine alıştırmış olacaksınız.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çorba püf noktası püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Deli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da! İşte son hali

Deli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da! İşte son hali

Her şey kıvrımları için... Daracık elbisesiyle zıpladı!

Her şey kıvrımları için... Daracık elbisesiyle zıpladı!

Herkes tarifini isteyecek! Karışık kuru dolma tarifi

Herkes tarifini isteyecek! Karışık kuru dolma tarifi

Daha lezzetlisi yok: Masterchef Tiramisu tarifi!

Daha lezzetlisi yok: Masterchef Tiramisu tarifi!

Klasik kahvaltılıkları bir kenara bırakın: Nefis patates tost tarifi

Klasik kahvaltılıkları bir kenara bırakın: Nefis patates tost tarifi

Kandırılıyor olabiliriz: Kaşar sanıyoruz ama gerçekler farklı

Kandırılıyor olabiliriz: Kaşar sanıyoruz ama gerçekler farklı

İlginizi Çekebilir

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.