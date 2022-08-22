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  4. Hiç sahip olmadığı bir hastalık için yıllarca tedavi gördü! Öldükten sonra ortaya çıktı

Hiç sahip olmadığı bir hastalık için yıllarca tedavi gördü! Öldükten sonra ortaya çıktı

22.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük Olivia Gant, sayısız doktor randevusuna gittikten , bir dizi büyük ameliyat geçirdikten ve yoğun ilaçlarla tedavi edildikten sonra vefat ettiğinde sadece yedi yaşındaydı. Korkunç olan şey, küçük kızın hiç sahip olmadığı bir hastalık için tedavi görüyor olmasıydı.

41 yaşındaki Kelly Renee Turner, yıllarca kızı Olivia'nın birden fazla hastalıktan muzdarip olduğunu iddia etti ve ölümüne kadar tıbbi bakım görmesine neden oldu. Olivia 2017 yılında yoğun tedavilerin ardından hayatını kaybetti. Hikayenin perde arkası, Turner'ın diğer kızının kanser olduğunu iddia etmesi ve Olivia'nın cesedinin incelenmesi üzerine ortaya çıktı.

İşte o korkunç hikaye...

İKİ YAŞINDAYKEN BAŞLADI

İKİ YAŞINDAYKEN BAŞLADI
Her şey Olivia henüz iki yaşındayken annesi Kelly Renne Turner'ın onu kabızlık ve gelişimsel gecikmeler nedeniyle hastaneye götürüp tedaviye aldırmasıyla başladı. Colorado'daki doktorlar, yürümeye yeni başlayan çocuğu hızla tedavi etti ve Olivia kısa sürede eve gönderildi.

5 YIL SÜRDÜ

5 YIL SÜRDÜ
Ancak çok geçmeden, Olivia'nın annesi, yemeğini sindirmekte zorlandığını iddia ederek onu başka bir doktor ziyareti için geri getirdi. Bu, önümüzdeki beş yıl boyunca devam edecek yüzlerce hastane ziyaretinin başlangıcıydı.

DESTEKÇİ TOPLADI

DESTEKÇİ TOPLADI
Kelly Renee Turner, Olivia'nın nöbet geçirdiğini söyledi ve çocuğunun bir dizi ciddi ameliyat geçirmesine ve inanılmaz derecede güçlü ilaçlar almasına neden oldu. Olivia'nın yıllarca süren tedavisi boyunca, annesi süreç hakkında internet üzerinden bir blog yazarak küçük kızın iyileşmesini isteyen bir sürü sadık takipçi ve destekçi topladı.

YENİ ŞİKAYETLERLE GELİYORDU

YENİ ŞİKAYETLERLE GELİYORDU
Farklı şikayetlerle defalarca kızını hastaneye götürdü ve çeşitli operasyonlar geçirmesine neden oldu. Olivia, ölümüne kadar ağır ilaç tedavisi gördü. Birçok operasyonun ardından doktorlar semptomların kaybolduğunu söylese de, anne Turner yeni şikayetlerle doktorların kapısını çalıyordu.

DOKTORLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

DOKTORLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Bazı sağlık görevlileri, Olivia'nın sözde sağlık sorunları karşısında şaşkına döndü. 2014 yılında bir nörolog, çocuğun annesinin iddia ettiği gibi herhangi bir nöbet geçirmediğini keşfetti ve bunun için ilaç almayı bırakmasını tavsiye etti. Buna rağmen Olivia, ölümüne kadar ağır ilaç tedavisi gördü.
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Anahtar Kelimeler:
çocuk istismarı istismar
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