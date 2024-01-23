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    4. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Babür Camisi'nin yerine inşa edilen tapınağı açtı! Törene on binler katıldı... Gözyaşları sel oldu

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Babür Camisi'nin yerine inşa edilen tapınağı açtı! Törene on binler katıldı... Gözyaşları sel oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.01.2024 13:42 | Son Güncelleme:
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    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaklaşan genel seçimlerinin vaatlerinden biri olarak tarihi Babür Camisi'nin yerine inşa edilen Hindu tapınağının açılışını yaptı. Ayodhya kentinde Hindu tanrısı Ram için inşa edilen bir tapınağın açılış törenine on binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar ise gözyaşları içinde o anları izledi.

    1. yüzyılda Babürlüler tarafından inşa edilen Babür Camisi Ayodhya kentindeki Hindistan siyaseti açısından en tartışma sembollerden biriydi. Hindular tanrı Ram’ın o noktada doğduğuna ve Babür Camisi inşa edilmeden önce orada bir Ram tapınağı bulunduğuna inanıyordu. 1992 yılında başlayan protestolarda ülke genelinde 2 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti. Hindu milliyetçisi siyasetçiler burada Ram için bir tapınak yapmayı vadediyordu.
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    İLK KATINI AÇTI

    Tapınak inşa edilmesi için başlatılan hareket, Narendra Modi'nin bugün iktarda bulunan Bharatiya Janata Partisi’nin en büyük seçim vaatlerinden birini oluşturuyordu. 1990'lı yıllarda parti siyaset sahnesine tapınak söylemlerini dile getirerek güçlü bir giriş yapmıştı.

    Üç katlı tapınağın inşası 217 milyon dolara (yaklaşık 6,5 milyar TL) mal oldu. Modi tapınağın sadece ilk katını açtı. Yetkililer tapınağın tamamlanmasıyla birlikte günde 150 bin ziyaretçi çekeceğini düşünüyor.

    Tapınak açılışı törenine katılan on binler büyük bir coşku yaşarken durum beraberinde bir tartışmayı da alevlendirdi. Halkın bazı kesimi Modi’nin bu tapınağı siyasi çıkarları için kullandığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

    Bazı Hindular tamamlanmamış bir tapınakta tören yapılmasının dine aykırı olduğunu dile getirerek durumu eleştirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan
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