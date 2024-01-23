Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Babür Camisi'nin yerine inşa edilen tapınağı açtı! Törene on binler katıldı... Gözyaşları sel oldu

Tapınak inşa edilmesi için başlatılan hareket, Narendra Modi'nin bugün iktarda bulunan Bharatiya Janata Partisi’nin en büyük seçim vaatlerinden birini oluşturuyordu. 1990'lı yıllarda parti siyaset sahnesine tapınak söylemlerini dile getirerek güçlü bir giriş yapmıştı.
Üç katlı tapınağın inşası 217 milyon dolara (yaklaşık 6,5 milyar TL) mal oldu. Modi tapınağın sadece ilk katını açtı. Yetkililer tapınağın tamamlanmasıyla birlikte günde 150 bin ziyaretçi çekeceğini düşünüyor.
Tapınak açılışı törenine katılan on binler büyük bir coşku yaşarken durum beraberinde bir tartışmayı da alevlendirdi. Halkın bazı kesimi Modi’nin bu tapınağı siyasi çıkarları için kullandığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.
Bazı Hindular tamamlanmamış bir tapınakta tören yapılmasının dine aykırı olduğunu dile getirerek durumu eleştirdi.