Hindistan'daki muson yağmurlarının ardından gökyüzünden balık yağdı! Yerel halk yerlerden balık topladı

Hindistan’ın Telangane eyaletinde yerel halk gökten yağan balık yağmurunun sonrasında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şiddetli yağmurdan ıslanan halk, yerlerde kıvranan balıkları ellerinde bulunan kovalarla yerden toplamaya çalıştı. Twitter’da olaya tanık olan bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde insanların yağmurla mücadelesi ve balıkları toplama anları ortaya çıktı. Gökten balık yağmasının dışında görgü tanıkları, kurbağalar, yengeçler ve diğer deniz canlılarının da çevredey yayıldığını gördüklerini ifade ederek nadir bir hava olayına tanık olmanın şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.

“BENZERSİZ BİR OLAYA TANIK OLDU”

Twitter'da bir video paylaşan bir tanık gönderisine,"Telangana'daki yoğun yağışın ortasında, Jagtial kasabası halkı benzersiz bir olaya tanık oldu. Jagtial kasabasındaki Sai Nagar halkı, gökten balık 'yağmuru buldukları için büyük bir sürprizle uyandılar.” notunu ekledi.

Yetkililere göre Hindistan , şimdiden en az iki köylünün hayatını kaybettiği muson mevsiminin zirvesinde.Bölge, son haftalarda 12 ilçede beş gün boyunca kırmızı alarm verilmesinin ardından yoğun yağış ve sel yaşadı.