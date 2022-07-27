Hitit Üniversitesinde entübe bebeklerin tedavisi için emzik geliştirildi

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesince, yoğun bakım ünitelerinde entübe edilen bebeklerin tedavilerine yardımcı olması ve tedavi sürecinde konforunu artırmasını hedefleyen "mekanik ventilatöre bağlı çocuk emziği" geliştirildi.

Hitit Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selen Özakar Akça tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen "mekanik ventilatöre bağlı çocuk emziği"nin patenti alındı.

Akça, mekanik ventilatöre bağlı çocuk emziğinin Türkiye'de ilk kez geliştirildiğini belirtti.

Yoğun bakımda yatan çocukların yaşadıkları stres ve ağrının kontrol altına alınmasının önemli olduğunu aktaran Akça, piyasadaki mevcut emzik kalkanlarının mekanik ventilatöre (Nefes almakta güçlük çeken hastaların nefes almasını sağlayan cihaz) bağlı bebekler için ergonomik açıdan uygun olmadığını vurguladı.

Mekanik ventilatöre bağlı bebeklerin yoğun bakım ortamında aileden ayrılma, alışılmış olan ev ortamından uzaklaşma, cihazların gürültüsü, tıbbi tedavi ve cerrahi işlemler gerektiren birçok prosedür gereği stres yaşadıklarını bildiren Akça, şöyle devam etti:

"İşte biz de çocuklarımızın karşılaştıkları bu sorunları giderme ve onarlara daha konforlu bir tedavi süreci sunabilmek adına çalışmalarımıza başlamıştık ve emziği entübasyon tüpüne uygun hale getirerek ergonomisini tamamladık. Türkiye'de ilk olan mekanik ventilatöre bağlı çocuk emziğini geliştirerek patentini aldık. Emziği, çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan 12-24 ay yaş arası entübe çocukların kendilerini sakinleştirmeye ihtiyaçlarının olduğu, emme yutma reflekslerindeki koordinasyonlarının iyi olmadığı, aspirasyon (kişinin yutarak midesine göndereceği bir maddenin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması) risklerinin olduğu, kilo almalarının ve taburcu olmalarının uzadığı, stres kaynaklı fizyolojik sağlamlığın bozulduğu durumları göz önüne alarak tasarladık. Çalışmamızdaki önemli kriterlerden biri de 3 yaşına kadar emzik kullanılabileceği oldu."

Tedavi sürecinde besleyici olmayan emmenin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Akça, emzik kullanımının ağrı kesici etkisi yaptığını ve stresi azalttığını belirtti.

Emzik kullanan bebeğin, kendi kendini teselli ve yatıştırma gibi özelliklerinin geliştiğine dikkati çeken Akça, "Emzikle birlikte uyku için harcanan zaman ve uyanıklık düzeyleri artmaktadır. Bütün bu durumlar bebeğin az enerji tüketimini sağlamakta dolayısıyla bebeğin daha erken taburcu olmasına neden olmaktadır. Emme, yutma ve nefes alma koordinasyonu iyi olmayan stres altındaki çocukların tedavi planında, sakinleşmeyi desteklediği için emzik kullanılması önerilmektedir." ifadesini kullandı.

- Yoğun bakım servislerinde bebekler için emzik kullanımı öneriliyor

Anne ile bebeğin ayrı kalma durumları söz konusu olduğunda yoğun bakım servislerindeki bebekler için emzik kullanımı önerildiğinin altını çizen Akça, şunları kaydetti:

"Anne ile bebeğin uzun süreli ayrı kalmak zorunda olduğu durumlarda bebeklerin emme reflekslerini kaybetme riski oluşuyor. Emme refleksinin korunması, fizyolojik sağlamlığın artırılması ve bebeğin stresinin azaltılması için besleyici olmayan emmeye başvurulması gerekmektedir. Hitit Üniversitesi olarak patentini aldığımız ürünün klinik çalışmalar ile daha da geliştirilmesi için TÜBİTAK'a başvurusunu yaptık ve ilerleyen süreçte ticarileştirilmesi planlanıyor."