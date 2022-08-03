Hollandalı turistler karavanla Karadeniz turuna çıkmıştı! Samsum’da Ankara havası oynayarak eğlendiler

Hollanda ’dan karavanlarıyla yola çıkan turistler Samsun’u gezmek için Atakum ilçesinde kamp kurdu. Kamp alanında diğer misafirlerle kısa sürede kaynaşan turistler Ankara havası oynayarak eğlendi.

Çevredeki vatandaşlar turistler için eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Ankara havası ile kurtlarını döken turistler, unutulmayacak bir akşam yaşadı.

Ayrıca gitar çalarak insanlara müzik ziyafeti de veren turistler, Türklerin çok misafirperver olduğunu, sevecen, sıcakkanlı olduklarını söylediler. (İHA)