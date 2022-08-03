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  4. Hollandalı turistler karavanla Karadeniz turuna çıkmıştı! Samsum’da Ankara havası oynayarak eğlendiler

Hollandalı turistler karavanla Karadeniz turuna çıkmıştı! Samsum’da Ankara havası oynayarak eğlendiler

03.08.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karavanları ile Karadeniz turuna çıkan Hollandalı turistler, Samsun’da konaklamak için kaldıkları bir kamp alanında Ankara havası oynadı. 70 yaş ve üzerindeki turistler ortaya eğlenceli görüntüler çıkarttı.

Hollanda’dan karavanlarıyla yola çıkan turistler Samsun’u gezmek için Atakum ilçesinde kamp kurdu. Kamp alanında diğer misafirlerle kısa sürede kaynaşan turistler Ankara havası oynayarak eğlendi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Turistler burada Türklerin misafirperverlikleri karşısında hayran kaldı.
Çevredeki vatandaşlar turistler için eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Ankara havası ile kurtlarını döken turistler, unutulmayacak bir akşam yaşadı.
Ayrıca gitar çalarak insanlara müzik ziyafeti de veren turistler, Türklerin çok misafirperver olduğunu, sevecen, sıcakkanlı olduklarını söylediler. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Samsun
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