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Hünkar beğendi nasıl yapılır? MasterChef hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri...

17.09.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele devam ediyor. MasterChef'te yeni bölümde yapılan hünkar beğendi tarifi merak konusu oldu. Peki hünkar beğendi nasıl yapılır? İşte MasterChef hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye'de yeni bölümde yarışmacılardan hünkar beğendi yapmaları istendi. Yeni bölüm sonrası lezzetli yemeklerden olan hünkar beğendi tarifi merak konusu oldu. Peki hünkar beğendi nasıl yapılır?

HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümüyle izleyicisi karşısına çıktı. MasterChef'te ana kadroya girecek 4. yedek isim bu akşam yapılacak olan yemeklerin ardından belli oldu. Sevilen programda yapılan hünkar beğendi tarifi de merak ediliyor.

MALZEMELERİ NELER?

MALZEMELERİ NELER?
Et için: 600 gram kuzu but (arzuya göre dana eti) 2 adet orta boy kuru soğan 4 diş sarımsak 1 yemek kaşığı domates salçası 2 su bardağı sıcak su 1 çay kaşığı tuz 3 yemek kaşığı zeytinyağı 3 adet orta boy domates
Beğendi için: 4 adet orta boy patlıcan 1,5 su bardağı süt 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber 1,5 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı tereyağı

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ...

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ...
Öncelikle 4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açın ve fırın tepsisine alın. Ardından 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırınlayın. Fırınlanmış olan patlıcanları bir kaba alın ve kabuklarının kolay soyulması için üzerini streçleyin, 15 dakika civarı bekledikten sonra kabukları soyun. Başka bir tavada ise 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da üzerine ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından 4 diş doğranmış sarımsağı da üzerine ekledikten sonra 600 gram kuşbaşı dana veya kuzu etini ekleyin. Etler suyunu salıp çekene dek pişmeye bırakın. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber, 3 adet soyulmuş, doğranmış domates ilave edin.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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