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İbrahim Büyükak'tan tebessüm ettiren paylaşım: 'Bugün benimde ilk babalar günüm'

20.06.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurdan Beşen ile 2018 yılında hayatını birleştiren ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, babalar günü paylaşımı ile yüzleri tebessüm ettirdi. Sosyal medya hesabından yakında kucağına alacağı çocuğunun ultrason görüntüsünü paylaşarak, 'Bugün benimde ilk babalar günüm' notunu düştü. Büyükak'ın gönderisi kısa sürede büyük beğeni aldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı güldürü programı ile ilk kez ekranlarda boy gösteren oyuncu İbrahim Büyükak, babalar günü heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dile getirdi. Kısa süre sonra baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, doğacak oğlunun ultrason görüntüsünü yayınlayarak kendi ve diğer babaların gününü kutladı.

İbrahim Büyükak: 'Bugün benimde ilk babalar günüm'

BKM'nin başarılı oyuncusu İbrahim Büyükak, 2018 yılında Nurdan Beşen ile hayatını birleştirmişti.

MÜJDELİ HABERİ BÖYLE VERDİ

MÜJDELİ HABERİ BÖYLE VERDİ
Geçtiğimiz aylarda doğacak çocuklarının ultrason görüntüsü ile poz veren çift sosyal medya hesabından yayınlayarak müjdeli haberi vermişlerdi.

ADINI DUYURDULAR

ADINI DUYURDULAR
Öte yandan çocuklarının cinsiyetinin erkek olacağını açıklayan ikili, oğullarının isminin Aslan Oktay olacağını hayranları ile paylaşmışlardı.

BABA OLMADAN OĞLUNA YAZDI

BABA OLMADAN OĞLUNA YAZDI
Ünlü oyuncu baba olmaya günler sayarken bu heyecanını ünlü bir dergiye yazdığı yazı ile dışa vurdu.

YEDİ KEZ AĞLAMIŞ OLABİLİRİM

YEDİ KEZ AĞLAMIŞ OLABİLİRİM
Bugün dergideki yazısına aldığı tepkiler ile büyük mutluluk yaşayan Büyükak, oğlunun ultrason görüntüsü paylaşarak 'Bugün benimde ilk babalar günüm' Sabahtan beri öyle güzel mesajlar aldım ki yedi kez ağlamış olabilirim ' notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü İbrahim Büyükak
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