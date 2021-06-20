İbrahim Büyükak'tan tebessüm ettiren paylaşım: 'Bugün benimde ilk babalar günüm'

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı güldürü programı ile ilk kez ekranlarda boy gösteren oyuncu İbrahim Büyükak, babalar günü heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dile getirdi. Kısa süre sonra baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, doğacak oğlunun ultrason görüntüsünü yayınlayarak kendi ve diğer babaların gününü kutladı.