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İbrahim Erkal'ın büyük kızı genç kız oldu! 'Sevgilimin emaneti... '

05.07.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beş yıl önce geçirdiği beyin kanamasının ardından bir ay yoğun bakımda kalan ve yaşam mücadelesini kaybeden İbrahim Erkal'ın büyük kızı Dilara 18 yaşına bastı. Erkal'ın eşi Filiz Erkal, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve bir ay komada kalan Erkal, 50 yaşında hayata veda etmişti.

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İbrahim Erkal'ın büyük kızı Dilara 18 yaşına bastı. Filiz Erkal, kızının yani yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

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"SEVGİLİMİN EMANETİ..."

"Benim ilk göz ağrım güzel kızım ne çabuk zaman geçti... Sen 18 oldun! Bu yaşın sana güzellikler getirsin. Ömrün boyunca yüzün gülsün, iyi insanlar çıksın hep.karşına... Canım sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun, iyi ki varsın... Seni seviyorum bebeğim"

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Erkal
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