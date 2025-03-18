Sosyal medyada gördüğü deney felaketi oldu! Mikrodalgaya attığı oyuncak suratına patladı...

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 7 yaşındaki Scarlett Selby'nin mikrodalgada ısıttığı "NeeDoh" stres atma küpü, büyük bir felakete yol açtı. Küpün içindeki madde aniden patlayarak, küçük kızın yüzüne ve göğsüne sıcak ve erimiş sıvı fışkırdı. Çığlıklarını duyan babası Josh Selby, hemen kızının yanına koşarak, erimiş maddeyi cildinden çıkarmaya çalıştı. Ancak madde o kadar yapışkandı ki, babasının elleri de kızıyla birlikte yapışarak, durumu daha da zorlaştırdı.

KÜÇÜK KIZ YAPAY KOMAYA SOKULDU

Panikle hastaneye koşan aile, doktorlar tarafından Scarlett'in hava yollarının kapanmaması için yapay komaya sokulduğunu öğrendi. Olaydan beş ay sonra, Scarlett’in ikinci ve üçüncü derece yanıklarının ne kadar iyileşeceği ve deri nakline ihtiyaç duyup duymadığı henüz belirsizliğini koruyor.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜP DENEDİ

Scarlett'in annesi Amanda Blakenship, kızının TikTok ve YouTube’da bu tür oyuncakların mikrodalgada ısıtıldığını görüp, aynı denemeyi yapmak istediğini belirtti.