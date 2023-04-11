İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay annesi Demet Şener'in boyuna ulaştı!

İbrahim Kutluay ile evliliği sonrası Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan ve şu sıralar Tolga Arman ile birlikte olan manken Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener'in yeni yaşını kızı da kutladı.

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 16 yaşında olan kızı İrem büyüdü, genç kız oldu. Demet Şener'in kızı İrem güzelliğiyle hayran bıraktı. Annesinin boyuna gelen genç kızı görenler "Boy babadan güzellik anneden" yorumlarında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda kızının yüzünde estetik olduğu iddialarına kızan Şener bu iddiaları görünce "Kızımda estetik falan yok şaşırmasınlar" diyerek kızmıştı.