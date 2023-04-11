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  4. İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay annesi Demet Şener'in boyuna ulaştı!

İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay annesi Demet Şener'in boyuna ulaştı!

11.04.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Kutluay ile evliliğinden bir kızı bir oğlu olan Demet Şener yeni yaşını kutladı. İrem Kutluay da annesi Demet Şener'in doğum gününü yaptığı paylaşımla kutlayınca son haliyle gündem oldu.

İbrahim Kutluay ile evliliği sonrası Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan ve şu sıralar Tolga Arman ile birlikte olan manken Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener'in yeni yaşını kızı da kutladı.

Ekran Alıntısı

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 16 yaşında olan kızı İrem büyüdü, genç kız oldu. Demet Şener'in kızı İrem güzelliğiyle hayran bıraktı. Annesinin boyuna gelen genç kızı görenler "Boy babadan güzellik anneden" yorumlarında bulundu.

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Geçtiğimiz aylarda kızının yüzünde estetik olduğu iddialarına kızan Şener bu iddiaları görünce "Kızımda estetik falan yok şaşırmasınlar" diyerek kızmıştı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Demet Şener İbrahim Kutluay Manken anne yaşında tolga arman

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