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  4. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kusursuz fiziğiyle Instagram'ı kasıp kavuruyor!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kusursuz fiziğiyle Instagram'ı kasıp kavuruyor!

04.11.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikle tanınan Ayşegül Yıldız, kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topluyor. Yıldız, Instagram hesabından paylaştığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

2011-2013 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evli olan Ayşegül Yıldız, sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 40 yaşındaki Ayşegül Yıldız, cüretkar pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

YATAK POZLARI DİKKAT ÇEKİYOR

İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikle magazin aleminin ilgisini çeken Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa'da doğdu.
Yıldız, Bodrum'da lise okuduğu yıllarda 'Fırat' dizisinin çekimlerinde İbrahim Tatlıses'i gördü.
İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız'a oyunculuk teklif etmek için asistanını gönderdi.
Sokakta geçerken bir anda şöhreti tadan Ayşegül Yıldız, liseden sonra ailesiyle Bursa'ya döndü ancak İbrahim Tatlıses ile yolları yeniden kesişti.
Bursa'da yerel kanallarda sunuculuk yapan Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'in konserinde kulise gitti ve Tatlıses, onu 'İmparator' dizisi için İstanbul'a davet etti.
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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