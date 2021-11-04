İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kusursuz fiziğiyle Instagram'ı kasıp kavuruyor!

2011-2013 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evli olan Ayşegül Yıldız, sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 40 yaşındaki Ayşegül Yıldız, cüretkar pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikle magazin aleminin ilgisini çeken Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa'da doğdu.

Sokakta geçerken bir anda şöhreti tadan Ayşegül Yıldız, liseden sonra ailesiyle Bursa'ya döndü ancak İbrahim Tatlıses ile yolları yeniden kesişti.

Bursa'da yerel kanallarda sunuculuk yapan Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'in konserinde kulise gitti ve Tatlıses, onu 'İmparator' dizisi için İstanbul'a davet etti.