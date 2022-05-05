İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın annesi merak edildi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak İbo Show'a katıldı. İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işık Çıtak ile kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı oldu.
Yıllar sonra babası tarafından kabul edilen Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Çıtak, İbo Show'a konuk olunca annesi de merak edildi.
Çıtak'ın annesiyle pozları dikkat çekti. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.
Dilan Çıtak'ın annesinin kızıyla benzerliği ve genç görüntüsü "Ablası gibi duruyor" yorumlarına sebep oldu.
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