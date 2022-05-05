İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın annesi merak edildi!

Yıllar sonra babası tarafından kabul edilen Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Çıtak, İbo Show'a konuk olunca annesi de merak edildi.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.