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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın annesi merak edildi!

05.05.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'a konuk olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi merak konusu oldu. Hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve uzun yıllar sonra Tatlıses'in kızı olarak ortaya çıkan Dilan Çıtak ve annesinin pozuna beğeni yağdı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak İbo Show'a katıldı. İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işık Çıtak ile kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı oldu.

Yıllar sonra babası tarafından kabul edilen Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Çıtak, İbo Show'a konuk olunca annesi de merak edildi.

Dilan-Çıtakın-annesi

Çıtak'ın annesiyle pozları dikkat çekti. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.

Ekran Alıntısı

Dilan Çıtak'ın annesinin kızıyla benzerliği ve genç görüntüsü "Ablası gibi duruyor" yorumlarına sebep oldu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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