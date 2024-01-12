İddialı pozlarıyla gündem olmuştu! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır estetiklerini açıkladı

Oyuncu, estetiğe dair sorulara yanıt verdi.

Bahadır, Her kadın aynaya baktığında kendini nasıl güzel buluyorsa öyle yapsın. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Güzel gözükmek isterim. Ama doğallığımı asla bozmam, abartıya kaçmam" dedi.



