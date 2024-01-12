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  4. İddialı pozlarıyla gündem olmuştu! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır estetiklerini açıkladı

İddialı pozlarıyla gündem olmuştu! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır estetiklerini açıkladı

12.01.2024 11:13 | Son Güncelleme:
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Yaptığı paylaşımlar ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündem olan Gökçe Bahadır yaptığı estetikleri açıkladı.

Peyk grubunun ilk müzikali “Hamiyet”in galası önceki akşam Maximum Uniq Hall’de yapıldı. Galaya bir çok ünlü isim katıldı. Katılanlardan biri de ünlü oyuncu Gökçe Bahadır oldu. Oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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GÖKÇE BAHADIR ESTETİKLERİNİ AÇIKLADI

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Ömer'de hayat verdiği Gamze karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Gökçe Bahadır yıllara karşı meydan okuyor. 

Bahadır, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. 

Oyuncu, estetiğe dair sorulara yanıt verdi. 

Bahadır, Her kadın aynaya baktığında kendini nasıl güzel buluyorsa öyle yapsın. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Güzel gözükmek isterim. Ama doğallığımı asla bozmam, abartıya kaçmam" dedi. 


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