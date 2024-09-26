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  4. İğrenç olay |Ajans çalışanı beğendiği güzel oyunculara cinsel içerikli sahneleri atıp... Yönetmen şokta...

İğrenç olay |Ajans çalışanı beğendiği güzel oyunculara cinsel içerikli sahneleri atıp... Yönetmen şokta...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 11:34
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Oyuncu yönetmeni Harika Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla iğrenç bir olayı gündeme getirdi. İddiaya göre bir ajans çalışanı, oyunculardan cinsel içerikli videoları 'audition' adı altında talep ettiğini yazdı.

Dizi ve sinema sektöründe bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu yönetmeni Harika Uygur sosyal medya hesabından iğrenç bir olayı gündeme getirdi.

Bir ajans çalışanının bazı oyunculara mastürbasyon sahneleri atarak audition istediğini iddia eden Uygur, şöyle paylaştı:

"Kulağıma çok çirkin bir şey geldi. Cast ajansı çalışanı gencecik yeni mezun oyunculara mastürbasyon içeren sahne gönderip audition (deneme çekimi) istiyormuş. Çıplaklık bazı kurallar içerir. Bu tür sahneler talep edilemez."

Harka Uygur başka mağdurların da olabileceğini söyleyerek olayı detaylı şekilde anlattı. Uygur bahsi geçen filmin yönetmeniyle de konuştuğunu ve yönetmenin de şokta olduğunu söyledi.

İşte iğrenç iddiaya dair detaylar...

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Oyuncu
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