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    4. İki yaşındaki çocuğunu pitbull saldırısından böyle korudu! Resmen köpeğin ağzından çocuğunu aldı... Korku dolu anlar kamerada

    İki yaşındaki çocuğunu pitbull saldırısından böyle korudu! Resmen köpeğin ağzından çocuğunu aldı... Korku dolu anlar kamerada

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'da bir anne iki yaşındaki çocuğuyla sokakta yürüdüğü sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken annenin küçük çocuğunu kurtarmak için verdiği mücadele ülkede kahraman ilan edilmesine neden oldu. Anne köpeğin ağzından aldığı oğlunun üzerine kapandı, yerde dönerek onu korumaya çalıştı.

    MYNET-DIŞ HABELER Hindistan'ın Doğu Delhi kentindeki Vishwas Nagar Mahallesi'nde annesiyle birlikte yürüyüşe çıkan iki yaşındaki çocuğa pitbull cinsi köpek saldırdı. Kadın oğlunu kurtarmak için köpekle adeta güreşirken köpek küçük çocuğu bırakmayı reddedince güvenlik kamerasına korkunç görüntüler yansıdı.

    Kesfet

    MÜCADELE ETTİ

    Videoda annenin köpeğin saldırısı sonucu düştüğü görülüyor. Oğlunu korumak için düştüğü yerden mücadelesine devam eden anne köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

    Olay yerinde bulunanlar da köpeği uzaklaştırmak için mücadele verse de köpek küçük çocuğun bulunduğu yerden ayrılmak istemedi.

    Görüntüler küçük çocuğun babası olduğu iddia edilen bir adamın onu kucağına alarak güvenli bir yere götürmesiyle sona erdi. Küçük çocuk ve annesi tedavi için hastaneye kaldırıldı. 

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan Pitbull
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