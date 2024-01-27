İki yaşındaki çocuğunu pitbull saldırısından böyle korudu! Resmen köpeğin ağzından çocuğunu aldı... Korku dolu anlar kamerada

MYNET-DIŞ HABELER Hindistan'ın Doğu Delhi kentindeki Vishwas Nagar Mahallesi'nde annesiyle birlikte yürüyüşe çıkan iki yaşındaki çocuğa pitbull cinsi köpek saldırdı. Kadın oğlunu kurtarmak için köpekle adeta güreşirken köpek küçük çocuğu bırakmayı reddedince güvenlik kamerasına korkunç görüntüler yansıdı.
Videoda annenin köpeğin saldırısı sonucu düştüğü görülüyor. Oğlunu korumak için düştüğü yerden mücadelesine devam eden anne köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.
Olay yerinde bulunanlar da köpeği uzaklaştırmak için mücadele verse de köpek küçük çocuğun bulunduğu yerden ayrılmak istemedi.
Görüntüler küçük çocuğun babası olduğu iddia edilen bir adamın onu kucağına alarak güvenli bir yere götürmesiyle sona erdi. Küçük çocuk ve annesi tedavi için hastaneye kaldırıldı.