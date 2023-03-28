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  4. İlkokula saldırı anları kamerada! Ön kapıdan girdi, elini kolunu sallayarak dolaştı: 3’ü çocuk 6 ölü

İlkokula saldırı anları kamerada! Ön kapıdan girdi, elini kolunu sallayarak dolaştı: 3’ü çocuk 6 ölü

28.03.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nashville eyaletindeki The Covenant isimli okulda meydana gelen silahlı saldırı ülkede büyük panik yaratmıştı. Pazartesi günü gerçekleşen silahlı saldırının okul kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. 3’ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu 28 yaşındaki Audrey Hale olarak açıklandı. Genç kadının okulun eski öğrencisi olduğu iddia edildi.

Nashville'de bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren 28 yaşındaki Audrey Hale’ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis Hale’in saldırısı sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini doğruladı. Yapılan soruşturma kapsamında Hale’in pek çok binaya saldırı için plan hazırladığı en sonunda ise özel Hristiyan okulunu seçtiği belirtildi.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞTI

Saldırıya ilişkin görüntülerde ön kapıdan iki silah tüfekle giriş yapan Hale, anaokulundan 6. sınıfa kadar yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu binanın içinde sakince dolaştı.
Saldırganının kırmızı bir bere, kamuflaj desenli pantolon ve siyah bir yelek tercih ettiği görüldü. Polis tarafından yayınlanan görüntülerde Hale’in okula kendi aracıyla geldiği ve binanın dışına park ettiği anlar da yakalandı.
Hale, polis tarafından vurulmadan önce, okulda 9 yaşındaki üç çocuğu ve üç çalışanı vurarak öldürdü.Saldırının kurbanları 9 yaşındaki Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs ve Williams Kinney ve veli Mike Hill (61), yedek öğretmen Cynthia Peak (61) ve okul müdürü Katherine Koonce (60) olarak belirlendi.
Nashville Polis Şefi John Drake, Hale'in okulu hedef aldığını söylerken, kurbanların rastgele seçildiğini kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Amerika ilkokul saldırı

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