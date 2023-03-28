İlkokula saldırı anları kamerada! Ön kapıdan girdi, elini kolunu sallayarak dolaştı: 3’ü çocuk 6 ölü

Nashville'de bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren 28 yaşındaki Audrey Hale’ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis Hale’in saldırısı sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini doğruladı. Yapılan soruşturma kapsamında Hale’in pek çok binaya saldırı için plan hazırladığı en sonunda ise özel Hristiyan okulunu seçtiği belirtildi.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞTI

Saldırıya ilişkin görüntülerde ön kapıdan iki silah tüfekle giriş yapan Hale, anaokulundan 6. sınıfa kadar yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu binanın içinde sakince dolaştı.

Saldırganının kırmızı bir bere, kamuflaj desenli pantolon ve siyah bir yelek tercih ettiği görüldü. Polis tarafından yayınlanan görüntülerde Hale’in okula kendi aracıyla geldiği ve binanın dışına park ettiği anlar da yakalandı.

Hale, polis tarafından vurulmadan önce, okulda 9 yaşındaki üç çocuğu ve üç çalışanı vurarak öldürdü.Saldırının kurbanları 9 yaşındaki Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs ve Williams Kinney ve veli Mike Hill (61), yedek öğretmen Cynthia Peak (61) ve okul müdürü Katherine Koonce (60) olarak belirlendi.