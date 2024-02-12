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'İnci taneleri'nin "Dilber"i Hazar Ergüçlü heyecanlandırdı! "Çok şaşıracaksınız"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı çok konuşuldu. Diziyle ilgili açıklama yapan Ergüçlü,"Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak" dedi.

Çok konuşulan İnci Taneleri dizisiyle ilgili bir açıklama da dizinin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den geldi.

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"ÇOK ŞAŞIRACAĞIMIZ ŞEYLER OLACAK"

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve başrol oynadığı "İnci Taneleri" dizisi özellikle pavyon sahneleri ile şimdiden fenomen oldu.

Perşembe günleri milyonları ekran başına kilitleyen "İnci Taneleri" dizisinin şüphesiz en çok dikkat çeken karakteri ise Dilber oldu.

Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber’in pavyon dansı sosyal medyada viral oldu. Hatta öyle ki "Dilber" kıyafetleri online ticarette yok satarken, bazı şehirlerde ise Dilber dansları için kurslar bile açıldı.

Dilber’in dizideki geleceği herkes tarafından merak edilirken Hazar Ergüçlü Dilber’in geleceği hakkında açıklama yaptı.

Dilber karakterini çok sevdiğini ve dışarıdan çok güzel tepkiler aldığını belirten Hazar Ergüçlü, "Dilber'i çok sevdim. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak" dedi.

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