'İnci taneleri'nin "Dilber"i Hazar Ergüçlü heyecanlandırdı! "Çok şaşıracaksınız"

Dilber karakterini çok sevdiğini ve dışarıdan çok güzel tepkiler aldığını belirten Hazar Ergüçlü, "Dilber'i çok sevdim. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak" dedi.