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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün Londra pozları çok konuşuldu! "Aşağıdan çek hele..."

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün Londra pozları çok konuşuldu! "Aşağıdan çek hele..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.02.2024 13:53 | Son Güncelleme:
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'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü Londra'ya gitti. Londra pozlarını Instagram hesabından paylaşan oyuncuya yorum yağdı. Oyucunun tarzını beğenen de oldu eleştirenler de...

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın paylaştığı 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterine Hazar Ergüçlü hayat veriyor.

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TARZINA YORUM YAĞDI

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı çok uzun bir süre konuşuldu.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan oyuncu, cesur pozlar vermekten de geri durmuyor.

Oyuncu son olarak Londra'ya giden oyuncu tarzıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından Londra pozlarını paylaşan şarkıcıya yorum yağdı. 

Oyuncunun tarzını beğenen de oldu beğenmeyen de... Uzun kalem bir etek giyen oyuncunun ilginç çorapları ve ayakabıları dikkat çekti.

Ergüçlü'nün hayranları paylaşıma, "Biz giysek köylü derler", "Aşağıdan çek hele bakın kim gelmiş yapacağım", "Dilber hani evin barkın yoktu", "Bence çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı.

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