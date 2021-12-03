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ING Basketbol Süper Ligi

03.12.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka: 73 - Galatasaray Nef: 67

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Tolga Edis

Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Yunus Sonsırma 8, Colson 19, M'Baye 10, Mahir Ağva 6, Berkan Durmaz 8, Blackmon 4, Can Korkmaz 1, Tyus 4

Galatasaray Nef: Bost 8, Trimble 9, Purcell 12, Blackshear 21, Ege Arar 5, Kravish 6, Sadık Emir Kabaca 1, Rıdvan Öncel, Okben Ulubay 2, Göksenin Köksal 3

1. periyot: 17-23

Devre: 41-37

3. periyot: 55-52

5 faulle çıkan: 35.16 Mahir Ağva (Pınar Karşıyaka)

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta açılış mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef'i 73-67 yendi.

İlk 5 dakikalık bölümde aradaki farkı 7 sayıya kadar çıkaran (12-5) Galatasaray Nef, 9 sayılık farka ulaştığı (21-12) periyodu, 23-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta ilk 5 dakikayı 32-28 önde geçen Galatasaray Nef karşısında ev sahibi ekip, Berkan, Blackmon ve Colson'ın sayılarıyla 35-35 beraberliği yakaladı. Son dakika içinde Colson'un basketiyle 38-37 öne geçen Pınar Karşıyaka, devreyi Yunus Sonsırma'nın 3 sayılık basketiyle 41-37 üstün bitirdi.

Üçüncü periyotta Colson'la etkili olan ev sahibi karşısında Galatasaray Nef, Purcell ve Blackhsear'la sayılar buldu. Pınar Karşıyaka, son dakikasına 54-50 önde girdiği periyodu 55-52 galip tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 64-60 önde girdi. Ev sahibi ekip müsabakadan 73-67 galip ayrıldı.

Müsabakada 2 kez hakemler tarafından taraftarların tezahüratları nedeniyle anons yaptırıldı.

ING Basketbol Süper Ligi

- Pınar Karşıyaka: 73 - Galatasaray Nef: 67

Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF

Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF

Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF

Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF

Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF

Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF

Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF

Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF

Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF

Pınar Karşıyaka - Galatasaray NEF

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