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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

08.10.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya 07 Basketbol: 49 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 78

Salon: Kepez Turgut Özal

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Anıl Veziroğlu, Ali Osman Kanık

Antalya 07 Basketbol: Yağmur Yıldız 6, Wallace 22, İlknur Dumlu, Melike Bakırcıoğlu 3, Aleyna Baday, Tuğçe Murat 3, Neslişah Cora, Helin Boybeyi 15

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 15, Simge Tokmak 3, Miray Balotu 4, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 20, Işıl Alben 2, Jurjane 8, Pulvere 6, Devran Tanaçan 4, Arifecan Vardar 4, Berna Şahin 6, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 18-27

Devre: 28-44

3. Periyot: 37-64

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun açılış maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 78-49 yendi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Antalya 07 Basketbol: 49 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 78

Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring

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