Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. İngiliz basını yazdı! İşte Putin'in 'Barbie' lakablı yeni sevgilisi Ekaterina Katya Mizulina... Aralarında 32 yıllık yaş farkı var

    İngiliz basını yazdı! İşte Putin'in 'Barbie' lakablı yeni sevgilisi Ekaterina Katya Mizulina... Aralarında 32 yıllık yaş farkı var

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.02.2024 08:39 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiliz basını Rusya Devlet Başkanu Vladimir Putin'in Rusya Güvenli İnternet Birliği’nin 39 yaşındaki başkanı Ekaterina ‘Katya’ Mizulina ile aşk yaşadığını iddia etti. Rus insan hakları savunucusu Olga Romanova, Ukrayna'nın Channel 24 kanalına yaptığı açıklamada, "Katya Mizulina tamamen Putin'in zevkine uygun" diyerek iddiaları dillendiren ilk isimlerden biri oldu.

    71 yaşındaki Rus lider Putin'in uzun bir süredir olimpiyat madalyalı ritmik cimnastikçi Alina Kabaeva aşk yaşadığı ve ikillinin bu birlikteliğinden iki ya da üç çocuklarının olduğunu iddia ediliyordu. İkilinin ilişkisine sair resmi bir açıklama bulunmazken Rus liderin bu kez gönlünü başka bir güzele kaptırdığı iddia edildi.


    youtube

    Daily Mail'in haberine göre, Putin kendisinden 32 yaş küçük Rusya Güvenli İnternet Birliği’nin başkanı Ekaterina ‘Katya’ Mizulina ile birlikte. Mizulina, fanatik Putin yanlısı ve Ukrayna karşıtı kadın senatör Elena Mizulina’nın kızı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Vladimir Putin putin
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Sürücüleri böyle uyardı: Böyle ceza olmaz! Ödemeyin!

    Sürücüleri böyle uyardı: Böyle ceza olmaz! Ödemeyin!

    Acun Ilıcalı, Survivor'a gelecek dünyaca ünlü eski futbolcuyu açıkladı

    Acun Ilıcalı, Survivor'a gelecek dünyaca ünlü eski futbolcuyu açıkladı

    Hareketi uygunsuz bulununca kovuldu

    Hareketi uygunsuz bulununca kovuldu

    Profesyonel kız arkadaş... 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum'

    Profesyonel kız arkadaş... 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum'

    Öyle bir yerde göğüslerini gösterdi ki... Aranan listesinde

    Öyle bir yerde göğüslerini gösterdi ki... Aranan listesinde

    Eşinin yanına giren kadına müdahale etti

    Eşinin yanına giren kadına müdahale etti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

    Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.