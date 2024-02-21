İngiliz basını yazdı! İşte Putin'in 'Barbie' lakablı yeni sevgilisi Ekaterina Katya Mizulina... Aralarında 32 yıllık yaş farkı var

71 yaşındaki Rus lider Putin'in uzun bir süredir olimpiyat madalyalı ritmik cimnastikçi Alina Kabaeva aşk yaşadığı ve ikillinin bu birlikteliğinden iki ya da üç çocuklarının olduğunu iddia ediliyordu. İkilinin ilişkisine sair resmi bir açıklama bulunmazken Rus liderin bu kez gönlünü başka bir güzele kaptırdığı iddia edildi.



