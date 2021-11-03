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İngiltere seyahati ilham oldu! Kelebek çiftliğini İstanbul’da kurdu

03.11.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de gördüğü kelebek bahçesinden etkilenerek Türkiye'de çiftlik kuran Çiğdem Ünlü, sağlıklı ve doğal ortamda baktığı kelebek neslinin devamına katkı sağlıyor.

Yaklaşık 800 kadar kelebeğe ev sahipliği yapan Beykoz'daki çiftlik, ziyaretçilerine rengarenk canlılarla bir arada olma fırsatı veriyor. Tropikal bir iklim oluşturulan, 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarında tutulan bahçede 15 çeşit kelebek türüne özel bakım uygulanıyor. Ünlü yaptığı açıklamada, çiftliğin 2013 yılında kurulduğunu söyledi.

GÖRENLERİ MEST EDİYOR

Eşiyle gittiği yurt dışı seyahatlerinde kelebek bahçelerine rastladıklarını belirten Ünlü, "Shakespeare'in doğduğu ve müthiş eserlerini yazdığı kasaba Stratford'ta ilk olarak kelebek bahçesini görmüştük. 'Biz bu işi Türkiye'de yapmalıyız' dedik. İkimiz de çevreciyiz. Çocukların AVM'lerden kurtulması, doğal ortamı tanımaları, kelebeklerin güzelliklerine tanıklık etmeleri ve kelebeklerin bize ne faydaları olduğunu öğrenmeleri için bu çiftliği kurmaya karar verdik. Uzun aşamaların ardından, 2 yıl kadar çalıştık ve sonrasında da ilk kelebeklerimizi İstanbul'a, buraya Beykoz'a getirdik." dedi.

“TROPİKAL BİR İKLİM YARATTIK”

“TROPİKAL BİR İKLİM YARATTIK”
Kelebeklerin sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak için oluşturdukları doğal ortamın önemine değinen Ünlü, çiftliğin açık alanının 4-5 dönüm olduğunu kaydetti.
Kelebek bahçesinin büyüklüğünün ise yaklaşık 500 metrekare olduğunu dile getiren Ünlü, “Bütün dünyadaki kelebek bahçelerinde, renkli olmaları, şekillerinin güzel olması, büyük kanatlara sahip olmaları sebebiyle tropikal kelebekler sergileniyor. Onun için de tropikal bir iklim yaratmak zorundasınız. Burası 28 derece sıcaklık, yaklaşık yüzde 80 nem koşullarında özel olarak iklimlendirildi. Bitkiler de kelebeklerin hem besleneceği hem de tırtılların seveceği şekilde uygun olarak bahçeye getirildi. Yurt dışından ve Anadolu'dan bitkiler var. Birçok ağaç çeşidimiz de bulunuyor. Bunlar hem kelebeklerin seveceği hem tırtılların seveceği ağaçlar." dedi.

“KİMYASAL HİÇBİR ŞEY KULLANMIYORUZ”

“KİMYASAL HİÇBİR ŞEY KULLANMIYORUZ”
Çiftlikte 15 çeşit kelebek türü olduğunu kaydeden Ünlü, pupalara uygun olarak sayının değişebildiğini ifade etti.

“DÜNYADAKİ DİĞER ÖRNEKLERİNDEN FARKLI”

“DÜNYADAKİ DİĞER ÖRNEKLERİNDEN FARKLI”
Ünlü, yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçinin geldiğini belirttiği İstanbul'daki çiftliğin dünyadaki diğer örneklerinden farklılık gösterdiğini anlattı.
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Anahtar Kelimeler:
Beykoz
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