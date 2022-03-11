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Instagram'ın zengin Rus çocukları lüks yaşam tarzlarıyla herkesi şaşırtıyor! “Herkes fakirleşecek”

11.03.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra tüm dünyanın gözü kulağı bölgeye yöneldi. Rusya para birimi rublenin değer kaybetmesinin yanında sosyal medyada zengin Rus gençlerinin yaşam tarzı gündem yarattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘altın gençlik’ diye adlandırdığı zengin Rus çocuklarının servetlerini paylaşan bir sosyal medya hesabı Rusya’nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle duyarsız olmakla suçlandıktan sonra tepkilerin odağına yerleşti.

Sosyal medyada 1.5 milyon takipçisi bulunan ‘Rich Russian Kids’ isimli bir Instagram sayfası Rusya’nın zengin çocuklarının yaşamını takipçileriyle paylaşıyor. Rusya’ya ve Vladimir Putin’e uygulanan ağır yaptırımların servetlerine dokunmayacağını dile getiren gençler, bunun yerine batının Rus ekonomisindeki kısıtlamalarının, servetlerini kıskananları daha da fakir yapacağıyla övündüler. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber tüm dünyadan tepkilerin yöneltildiği sayfa hesabını gizliye alarak sosyal medya eleştirilerine tepkisini gösterdi.

YAPTIRIMLAR PEŞİ SIRA GELMİŞTİ

Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgali başladığından beri, Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç de dahil olmak üzere birçok zengin Rus oligarkı ağır yaptırımlara maruz kaldı.
Ayrıca yemek sektöründeki birçok global ve büyük markala, Ukrayn’ya destek olmak ve savaş karşıtlığını göstermek için Rusya’daki kapılarını geçici olarak kapatacaklarını açıkladılar.
Dünyanın Putin’e ve Rusya’ya karşı uyguladığı ekonomik eylemler nedenyile Rus rublesinin değerinin düştüğünü ifade eden Russian Kids sayfasına göre durum kötüye gitmiyor.
Sayfa Rusya’nın zengin çocuklarının hayatlarını bir bir sergilerken, “Yeni 90’ların geldiğini ve şimdi Rusya’daki herkesin fakirleşeceğini söyleyerek yaptığınız açıklamalarda daha net olun. Bizim gibi girişimci olmayanlar fakirleşecek. Bu durum bizleri etkilemedi” dedi.
Rusya’nın zengin gençleri, sadece lüks arabaları ya da evleriyle olan fotoğraflarıyla kalmıyor, son model kalaşnikof silahlarıyla verdikleri pozları dahi sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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