İş seyahatine çıkmaktan sıkılan çift şaşırtıcı bir çözüm üretti! Otobüsü eve çevirerek yaşamaya başladılar

6 yıllık mutlu evliliklerini sürdüren Berker ve Meftune Tekbilek çifti, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşıyordu. Anadolu'nun farklı kentlerindeki firmalara danışmanlık yapmaları nedeniyle sık sık seyahat eden Tekbilek çifti, otel konaklamalarının yüksek maliyetli olması ve ev konforunu vermemesi nedeniyle çare aramaya başladı. Tatil çözümü olarak görülen karavanın sürekli yaşamak için uygun olmadığını gören çift, otobüs satın alarak konforlu bir eve dönüştürdü.

Zemini parke döşenen, güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sistemi kurulan otobüste ankastre setinin bulunduğu mutfak, takım mobilyaların bulunduğu yatma ve oturma bölümleri dikkat çekiyor. Genç çift, otobüsün üzerini de merdivenle çıkılan bir terasa dönüştürerek balkon havasını burada yaşıyor.

(AA)