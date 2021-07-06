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İş seyahatine çıkmaktan sıkılan çift şaşırtıcı bir çözüm üretti! Otobüsü eve çevirerek yaşamaya başladılar

06.07.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de işleri sebebiyle sıklıkla seyahate çıkmak zorunda kalan çift, konaklama sıkıntılarına şaşırtıcı bir çözüm geliştiler. Kalite danışmanlığı yapan Berker ve Meftune Tekbilek çifti, otobüs satın alarak onu eve dönüştürdüler.

6 yıllık mutlu evliliklerini sürdüren Berker ve Meftune Tekbilek çifti, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşıyordu. Anadolu'nun farklı kentlerindeki firmalara danışmanlık yapmaları nedeniyle sık sık seyahat eden Tekbilek çifti, otel konaklamalarının yüksek maliyetli olması ve ev konforunu vermemesi nedeniyle çare aramaya başladı. Tatil çözümü olarak görülen karavanın sürekli yaşamak için uygun olmadığını gören çift, otobüs satın alarak konforlu bir eve dönüştürdü.

Zemini parke döşenen, güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma sistemi kurulan otobüste ankastre setinin bulunduğu mutfak, takım mobilyaların bulunduğu yatma ve oturma bölümleri dikkat çekiyor. Genç çift, otobüsün üzerini de merdivenle çıkılan bir terasa dönüştürerek balkon havasını burada yaşıyor.

(AA)

EVDEKİ EŞYALARINI SATIP OTOBÜSE YERLEŞTİLER

Tekbilek, karavana dönüştürdükleri otobüsle tüm Türkiye'yi gezmek istediklerini ancak yurt dışı için bir tırı dönüştürmeyi hayal ettiklerini anlattı. Tekbilek, "Banyosuyla tuvaletiyle bir ev konforu sağlamaya çalıştık. Hanımlar büyük mutfak isterler biz de büyük bir mutfak yaptık. Çok hoşumuza gitti. Keyif almaya başladık. Evi aratmıyor. Evimizi de kapattık, eşyaları satıp yerine otobüs için gerekli olan şeyleri aldık” dedi.
Proje bazlı çalıştıklarını, genelde otellerde kaldıklarını söyleyen Tekbilek, özellikle salgın sürecinde otelde kalmanın daha zorlaştığını, otobüs sayesinde bu sorunlarının çözüldüğünü aktardı. Meftune Tekbilek de İzmir'deki depremin de bu fikrin gelişmesinde etkili olduğunu söyledi.
Karavanın kendileri için bir tatil olmadığını, artık bir yaşam stili olduğunu vurgulayan Tekbilek, "Karavancıların çok fazla konaklayabilecekleri yer yok. Bununla ilgili çalışmalar yapılırsa yurt dışından da çok sayıda turist gelecektir." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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