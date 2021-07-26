İslim kebabı nasıl yapılır? İslim kebabı malzemeleri nelerdir? İşte İslim kebabı tarifi...

İslim kebabı tarifi MasterChef izleyicileri tarafından araştırılıyor. İslim kebabında etler gözükmeyecek bir şekilde patlıcana sarılır. Patlıcanların yağlı ve acı olmamasına dikkat edilmeli ve sosunun kıvamının güzel olmasına özen gösterilmeli. İslim kebabı malzemeleri araştırılıyor. İşte İslim kebabı tarifi...

İslim kebabı malzemeleri

* 4 adetorta boy patlıcan * 2 adetorta boy yeşil biber * 2 adetorta boy domates * 3 yemek kaşığızeytinyağı. Köftesi için: * 4 yemek kaşığıgaleta unu * 500 gramorta yağlı kıyma * 1 adetorta boy kuru soğan(rendelenmiş) * 1 çay kaşığıkarabiber * 1 çay kaşığıpul biber * 2 dişsarımsak(ezilmiş) * 1 adetyumurta * 1 çay kaşığıkimyon * 1 çay kaşığıtuz Sosu için: * 1 çay kaşığıkarabiber * 2 adetdomates(rendelenmiş) * 1/2 su bardağısıcak su * 1 dişsarımsak(ezilmiş) * 2 yemek kaşığızeytinyağı * 1/2 çay kaşığıtuz

İslim kebabı nasıl yapılır? Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve uzun ince şeritler halinde kesin. Patlıcanların acı olmaması için patlıcanları tuzlu suda bekletin. Dana kıymayı bir kaba alın ve yumurta, rendelenmiş kuru soğan, galeta unu, tuz, sarımsak, pul biber, karabiber, ve kimyon ile karıştırın.

Köfte harcını 10-15 dakika yoğurun. Özleşene dek yoğurduğunuz köfte harcını cevizden büyük parçalara bölün. Köfteleri avuç içi ile yuvarlayın ve tavada arkalı önlü pişirmeye başlayın.

Dinlendirdiğiniz patlıcanların suyunu süzün ve patlıcanları bol su ile durulayın. Kağıt havlu ile kurulayın. Yağın kızdığı tavada arkalı önlü pişirin. Fazla yağı almak için kağıt havlu kullanabilirsiniz. Köfteleri sarmak için iki tane patlıcanı artı şeklinde tepsiye koyun ve patlıcanların ortasına pişirdiğiniz köfteyi koyun.