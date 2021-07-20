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İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında? Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın yerine gelecek olan İsmail Demirci nereli, eşi kim?

20.07.2021 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 senesinden bu yana devam eden, Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Arka Sokaklar'da yeni sezonda Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın yer almayacağı ve diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Başarılı oyuncunun yerini doldurmak için ise başka bir isimle görüşüldüğü iddia edildi. İddialara göre dizinin yapım ekibi İsmail Demirci ile irtibata geçti. Peki İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında? İsmail Demirci nereli, eşi kim? İşte merak edilenler...

Efsane Türk dizilerinden Arka Sokaklar'da bir ayrılık yaşanıyor. İddiaya göre senelerdir Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan yeni sezonda yer almayacak ve diziden ayrılacak. Başarılı oyuncunun yerini doldurmak için ise başka bir isimle görüşüldüğü söyleniyor. Görüşülen yeni isim aslında ekranlardan çokça aşina olunan bir kişi. Peki İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında?

İsmail Demirci kimdir?

Sezonlardır yayında olan Türk televizyonlarının efsane dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterini canlandıran oyuncu Özgür Ozan'ın diziye veda edeceği iddia edildi. Ozan'ın yerine gelecek isim olarak ise İsmail Demirci ile görüşüldüğü söylentileri yayıldı. Haber sonrası İsmail Demirci'nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
13 Kasım 1984, Ankara doğumlu İsmail Demirci, sinema ve televizyon oyuncusudur.
2009 senesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan başarılı oyuncu, sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınan Demirci, 14 Eylül 2019 - 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterine hayat vermiştir.
Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın eşidir. 2017 yılında Hande Soral ile evlenmiştir.

Rol aldığı dizi ve filmler...

Rol aldığı dizi ve filmler...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu) 2019-2021 Çarpışma (Galip) 2018 Kurtlar Vadisi Pusu (Erkan) 2012-2013 Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018) Babamın Günahları (2018) (Reha) Babaların Babası (2016) (Berk Çetin) Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017 Fabrika Kızı (dizi) (Ferhat) 2015 Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014 Mor Menekşeler (Harun) 2012 Anneler ile Kızları (Sedat) 2011 Sessiz Gece Türkan (Asistan Doktor Mehmet) İki Aile İrfan Serçe Sarayı (Ramazan) 2015 Tut Sözünü 2014 Reaksiyon (Tekin) 2014
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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