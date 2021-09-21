Ispanak borani nasıl yapılır? Ispanak borani malzemeleri neler?

Ispanak boraniyi hazırlarken süzme yoğurt kullanmaya dikkat ediniz. Aynı zamanda mezeler için de süzme yoğurt kullanmanız önerilir. Ispanak borani yapmak için soğan, sarımsak ve ıspanaklar birlikte kavrulmalı. İşte ıspanak borani tarifi...
ISPANAK BORANİ MALZEMELERİ
* 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 2 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı karabiber
* ½ adet soğan
* 1 bağ ıspanak
* 2 diş sarımsak
Üzeri İçin:
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
* 2 yemek kaşığı çam fıstığı
ISPANAK BORANİ NASIL YAPILIR?
Isınan tavaya zeytinyağını dökün ve 1-2 dakika kadar bekleyin. Sonrasında soğanları kare şeklinde doğrayın ve sarımsakları iri iri dilimleyin. Soğan ve sarımsağı beraber soteleyin. Yıkanmış ıspanakları 3-4 kez ekleyerek sarımsak ve soğanlarla birlikte kavurun. Kavrulan ıspanaklara tuz ve karabiber ilave edin.
Soğuması için iyice karıştırın ve sonrasında süzme yoğurdu ekleyip karıştırmaya devam edin. Ispanak boraniyi servis tabağına güzelce yayarak koyun. Tereyağını eritin ve ardından 1 çay kaşığı toz kırmızıbiberle aromalandırın. İçine çam fıstıklarını ilave edin ve 1-2 dakika kısık ateşte kavurun. Sonrasında ıspanak boraninin üstüne baharatlı tereyağında kavrulan çam fıstıklarını yayarak dökün. Afiyet olsun...
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