Ispanak borani nasıl yapılır? Ispanak borani malzemeleri neler?

Ispanak boraniyi hazırlarken süzme yoğurt kullanmaya dikkat ediniz. Aynı zamanda mezeler için de süzme yoğurt kullanmanız önerilir. Ispanak borani yapmak için soğan, sarımsak ve ıspanaklar birlikte kavrulmalı. İşte ıspanak borani tarifi...

ISPANAK BORANİ MALZEMELERİ

* 3 yemek kaşığı süzme yoğurt * 1 tatlı kaşığı tuz * 2 yemek kaşığı zeytinyağı * 1 çay kaşığı karabiber * ½ adet soğan * 1 bağ ıspanak * 2 diş sarımsak

Üzeri İçin: * 1 yemek kaşığı tereyağı * 1 çay kaşığı toz kırmızı biber * 2 yemek kaşığı çam fıstığı

ISPANAK BORANİ NASIL YAPILIR? Isınan tavaya zeytinyağını dökün ve 1-2 dakika kadar bekleyin. Sonrasında soğanları kare şeklinde doğrayın ve sarımsakları iri iri dilimleyin. Soğan ve sarımsağı beraber soteleyin. Yıkanmış ıspanakları 3-4 kez ekleyerek sarımsak ve soğanlarla birlikte kavurun. Kavrulan ıspanaklara tuz ve karabiber ilave edin.