İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... Galatasaaray'ın eski yıldızı Emre Çolak 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

Kulübe yakın bir kaynaktan Marca'ya yapılan açıklama göre; "Biz de Instagram hikayesinde gördük. Büyük sürpriz oldu. Ne olduğu ile ilgili bir bilgimiz yok. Türkiye'deki depremle alakalı olup, olmadığını da bilmiyoruz" ifadeleri kullanırken, kulübün oyuncuyla anlaşmaya çalıştığı öğrenildi.