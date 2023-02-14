İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... Galatasaaray'ın eski yıldızı Emre Çolak 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

Galatasaray altyapısından yetişen ve Türkiye'de son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de top koşturmasının ardından ocak ayında beklenmedik bir şekilde İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercıty'e transfer olan Emre Çolak, son oynanan Athletic Bilbao II karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna dahil olmuş ve mücadelenin ardından yaptığı açıklamayla herkesi şoke etmişti.
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Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Emre Çolak; "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki oyuncunun bu açıklaması İspanyol basınında da şaşkınlığa neden olurken, İspanya'nın öne gelen haber kaynaklarından Marca, Intercity'e imza attıktan 17 gün sonra futbola veda eden Emre Çolak için, "Ocak ayında imza attı, ilk maçında 30 dakika sahada kaldı ve emekli olduğunu açıkladı" manşeti attı.
Haberde Emre Çolak'ın Intercity'nin dün Athletic Bilbao ile oynadığı maçın 30 dakikasında görev aldığı ve mücadelenin ardından soyunma odasında galibiyet kutlamalarına katıldığına yer verildi. Takım arkadaşlarıyla ve teknik ekiple galibiyeti kutlayan Emre Çolak'ın gayet mutlu göründüğü belirtilirken, "Saatler sonra futbolu bıraktığını açıklayacak gibi durmuyordu" ifadesi kullanıldı.
Emre Çolak, futbolu bıraktığını Instagram'de bir hikaye gönderisi ile açıklamıştı. 31 yaşındaki oyuncu saatler sonra bu gönderisini kaldırma kararı aldı. Emre Çolak'ın gönderiyi neden kaldırdığı ve futbolu bırakıp bırakmadığı sorusu İspanyol medyasında geniş yankı uyandırdı.
Kulübe yakın bir kaynaktan Marca'ya yapılan açıklama göre; "Biz de Instagram hikayesinde gördük. Büyük sürpriz oldu. Ne olduğu ile ilgili bir bilgimiz yok. Türkiye'deki depremle alakalı olup, olmadığını da bilmiyoruz" ifadeleri kullanırken, kulübün oyuncuyla anlaşmaya çalıştığı öğrenildi.