İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İBB'den hava durumu tahmini! Önce Meteoroloji sonra AKOM açıkladı: 8-9-10 Ocak'a dikkat! Önce Sibirya soğuğu sonra kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor! Günlerdir beklenen haber sonunda geldi. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul hava durumu nasıl olacak?" sorularını merak eden milyonlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yeni açıklama geldi. İBB'den yapılan açıklamada 'kar yağışı' uyarısı yapılırken, tarih de verildi. Soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta başında kent genelinde etkili olması beklenirken, Meteoroloji'nin ardından bir kar uyarısı da AKOM'dan geldi. Kar yağışının İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul hava durumu ve kar yağışıyla ilgili tüm detaylar.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! AKOM UYARDI, TARİH BELLİ OLDU

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) açıklama geldi. Yapılan açıklamada günlerdir beklenen kar yağışı için geri sayıma geçildiği belirtildi.



