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    4. İstanbul trafiğine dayanamadı! Avrupalı turistin Türk sürücüyle yaşadığı panik anları sosyal medyada viral oldu

    İstanbul trafiğine dayanamadı! Avrupalı turistin Türk sürücüyle yaşadığı panik anları sosyal medyada viral oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 08:20
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    Louis isimli bir turistin İstanbul trafiğinde yaşadığı panik anları sosyal medyada viral oldu. Arnavutköy sokaklarında bir arkadaşının aracına binen Louis, yolculuk sırasında adeta panik atak geçirdi. İkili bir türlü orta noktayı bulamazken İngilizce olarak tartıştı. Türk sürücünün tartışma sırasında Türkçe kelimeler seçmesi herkesi gülümsetti.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde Louis isimli bir adam Türk arkadaşının aracında İstanbul trafiğinde stres dolu anlar yaşadı. O anlar 'Avrupalı turist Türk sürüşünü deneyimliyor' notuyla paylaşıldı. Görüntülerde Louis isimli adamın sürücüyü yavaş ve dikkatli gitmesi konusunda uyardığı görüldü.

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    Louis isimli adam arkadaşıyla tartışmasının sonunda ise arabadan inerek bir anda koşmaya başladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.


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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İstanbul turist
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