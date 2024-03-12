İstanbul trafiğine dayanamadı! Avrupalı turistin Türk sürücüyle yaşadığı panik anları sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde Louis isimli bir adam Türk arkadaşının aracında İstanbul trafiğinde stres dolu anlar yaşadı. O anlar 'Avrupalı turist Türk sürüşünü deneyimliyor' notuyla paylaşıldı. Görüntülerde Louis isimli adamın sürücüyü yavaş ve dikkatli gitmesi konusunda uyardığı görüldü.

Louis isimli adam arkadaşıyla tartışmasının sonunda ise arabadan inerek bir anda koşmaya başladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.



