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İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

07.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Şişli'de oluşturulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde araçları durdurarak sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadığını, taksimetre açıp açmadığını ve trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Denetimler sırasında belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
polis taksi denetim uygulama

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