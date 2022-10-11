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  4. İşte Benim Stilim'in sivri dilli yıldızı Özden Cerrahoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Yatak pozu dikkat çekti

İşte Benim Stilim'in sivri dilli yıldızı Özden Cerrahoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Yatak pozu dikkat çekti

11.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. Özden Cerrahoğlu'nun son haline, takipçileri kayıtsız kalamadı.

Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı İşte Benim Stilim yarışması, birbirinden renkli yarışmacılarıyla, yayınlandığı dönem izleyici ekrana kilitliyordu. Yarışmanın agresif isimleri arasında yer alan Özden Cerrahoğlu, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Özden Cerrahoğlu, sivri dili ve kendine has stiliyle İşte Benim Stilim yarışmasına damga vurmuştu.

İşte Benim Stilim'in sivri dilli yıldızı Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

Hatay doğumlu Özden Cerrahoğlu, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

İşte Benim Stilim'in sivri dilli yıldızı Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde 31 yaşında olan Özden Cerrahoğlu, son haliyle şaşırttı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Cerrahoğlu, yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka bir görünüme kavuştu.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

Cesur pozlarını paylaşmaktan geri durmayan Cerrahoğlu'nun yatak pozu dikkat çekti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

Takipçileri, Özden Cerrahoğlu'na ''Estetik sen neler yapıyorsun öyle!'', ''Resmen başka biri olmuş'' ve ''Paranın gücüne inanın'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

İŞTE ÖZDEN CERRAHOĞLU'NUN INSTAGRAM POZLARI

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Özden Cerrahoğlu değişimiyle şaşırttı! Yatak pozu dikkat çekti

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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