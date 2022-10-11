İşte Benim Stilim'in sivri dilli yıldızı Özden Cerrahoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Yatak pozu dikkat çekti

Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı İşte Benim Stilim yarışması, birbirinden renkli yarışmacılarıyla, yayınlandığı dönem izleyici ekrana kilitliyordu. Yarışmanın agresif isimleri arasında yer alan Özden Cerrahoğlu, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Özden Cerrahoğlu, sivri dili ve kendine has stiliyle İşte Benim Stilim yarışmasına damga vurmuştu.

Hatay doğumlu Özden Cerrahoğlu, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde 31 yaşında olan Özden Cerrahoğlu, son haliyle şaşırttı.

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Cerrahoğlu, yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka bir görünüme kavuştu.

Cesur pozlarını paylaşmaktan geri durmayan Cerrahoğlu'nun yatak pozu dikkat çekti.

Takipçileri, Özden Cerrahoğlu'na ''Estetik sen neler yapıyorsun öyle!'', ''Resmen başka biri olmuş'' ve ''Paranın gücüne inanın'' gibi yorumlarda bulundu.

İŞTE ÖZDEN CERRAHOĞLU'NUN INSTAGRAM POZLARI