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  4. İşte Benim Stilim yıldızı Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk olmuştu! Son paylaşımına yorum yağdı: Maşallah erkeğime

İşte Benim Stilim yıldızı Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk olmuştu! Son paylaşımına yorum yağdı: Maşallah erkeğime

16.11.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasında sert üslubuyla tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirerek Doruk ismini almıştı. Kendisini hep erkek olarak hissettiğini söyleyen Doğrusöz, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, katıldığı bir programda erkek olduğunu 5 yaşına geldiğinde anladığını açıklamasıyla kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Instagram'ı aktif olarak kullanan Doğrusöz, yeni kimliği ile verdiği pozlarıyla dikkat çekiyor.

Katıldığı YouTube kanalında küçük yaşlarda traş takımlarıyla oynayan ve traş takımlarını yüzüne sürdüğünü anlatan Doruk Doğrusöz, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

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Takım elbisesiyle verdiği pozu paylaşan Doğrusöz'e kadın takipçilerinden yorum yağdı.
Bir takipçisinin 'Maşallah erkeğime' yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

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CİNSİYET DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA YEPYENİ BİR BEDENE KAVUŞAN TÜRK ÜNLÜLER

BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY
Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 1981 yılında Londra’da Charring Cross hastanesinde geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olmuştu. Oldukça zor günler yaşayan Bülent Ersoy, Türkiye’de uzun bir süre kabul göremedi. Hatta pembe nüfus cüzdanına yıllar sonra Turgut Özal’ın başbakan olduğu dönemde kavuştu.

SELİN CİĞERCİ

SELİN CİĞERCİ
Cinsiyet değiştirme operasyonundan öncesinde ‘Bebek Okan’ olarak bilinen Selin Ciğerci, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla büüyk bir üne kavuştu. Son günlerde magazin gündeminde kendisine genişçe bir yer bulan Selin Ciğerci, geçtiğimiz yıl haytaını futbolcu Gökhan Çıra ile birleştirmişti.

NESLİHAN DOĞRUSÖZ

NESLİHAN DOĞRUSÖZ
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlendikten sonra dikkatleri üzerine çeken Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yeni ismini ‘Doruk’ olarak açıkladı. Doruk Doğrusöz, sporcu sevgilisi Büşra Eyen’in ardından Sevda Demirel ile birliktelik yaşamıştı.

AYTA SÖZERİ

AYTA SÖZERİ
Ekranlarda sık sık karşımıza çıkan ve sempatikliğiyle gönüllerde taht kuran Ayta Sözeri, gençliğinde cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren isimler arasında yer alıyor. Ayta Sözeri’nin cinsiyet değişitrmeden önceki halinin fotoğrafına ulaşamadık.

EMEL AYDAN

EMEL AYDAN
Transeksüel birey olduğu için çoğu kişi tarafından kabul edilmeyen ve zorlu bir süreç geçiren Emel Aydan, gençliğinde cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Emel Aydan, Yeşilçam’da erotik film furyasında birçok yapımda başrol oynadı.
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