İtalya ordusundan istifa eden savaş pilotu Giulia Schiff, Ukrayna direnişine katıldı

Ordusundaki görevlerinden istifa eden bir İtalyan savaş pilotu, Putin'in birliklerine karşı direnişlerini güçlendirmeye yardımcı olmak için Ukrayna'daki cepheye katıldı.

CEPHEDEKİ YERİNİ ALDI

23 yaşındaki Giulia Schiff, 24 Şubat'taki Rus güçlerinin Ukrayna işgalinde yardımcı olmak için gönüllü olarak Kiev’e gitti.

Venedik’te yaşayan Schiff, gruptaki tek kadın olarak Ukrayna'daki Uluslararası Lejyonun Özel Kuvvetlerine katıldı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI Yerel basına göre, taciz ve zorbalık iddiaları nedeniyle İtalyan hava kuvvetlerindeki görevlerinden ayrılmak zorunda kalan Schiff, Kiev’de Rus birliklerine karşı Ukrayna ordusuyla beraber hareket ediyor.

Sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Schiff’e binlerce beğeni ve yorum yağdı.