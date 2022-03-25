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  4. İtalya ordusundan istifa eden savaş pilotu Giulia Schiff, Ukrayna direnişine katıldı

İtalya ordusundan istifa eden savaş pilotu Giulia Schiff, Ukrayna direnişine katıldı

25.03.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan savaş pilotu Gulia Schiff, ülkesinde pilot olarak ordudaki görevinden istifa ettikten sonra Ukrayna’ya gitti. Askeri becerilerinin boşa gitmesini reddettiğini dile getiren Schiff, Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı savaşmasına yardımcı olmak için bölgeye gittiğini söyledi.

Ordusundaki görevlerinden istifa eden bir İtalyan savaş pilotu, Putin'in birliklerine karşı direnişlerini güçlendirmeye yardımcı olmak için Ukrayna'daki cepheye katıldı.

CEPHEDEKİ YERİNİ ALDI

23 yaşındaki Giulia Schiff, 24 Şubat'taki Rus güçlerinin Ukrayna işgalinde yardımcı olmak için gönüllü olarak Kiev’e gitti.
Venedik’te yaşayan Schiff, gruptaki tek kadın olarak Ukrayna'daki Uluslararası Lejyonun Özel Kuvvetlerine katıldı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI
Yerel basına göre, taciz ve zorbalık iddiaları nedeniyle İtalyan hava kuvvetlerindeki görevlerinden ayrılmak zorunda kalan Schiff, Kiev’de Rus birliklerine karşı Ukrayna ordusuyla beraber hareket ediyor.
Sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Schiff’e binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Sosyal medya kullanııcılarının büyük bir bölümü savaş karşıtlığını savunarak, “Onlara cehennemi yaşat”, “Rus askerlerinin haksızlığını göster” yorumlarını yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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