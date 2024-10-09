İzdivaç programında evlenmişlerdi! Yıllar sonra ortaya çıkan çiftin değişimi şaşırttı!

Ekranların en sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Zuhal Topal'la isimli evlilik programında birçok gelin ve damat adayı o dönemlerde popüler hale gelmişti. Tartışmalar, ayrılıklar, itiraflar ve iftiralar arasında kaoslu bölümler izlemiştik. Bazı çiftler de tanıştıktan sonra aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

O isimlerden biri de Nagehan ve Farid isimli çiftti. 2017 yılında Zuhal Topal'in programına damga vurmuşlardı.