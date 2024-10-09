İzdivaç programında evlenmişlerdi! Yıllar sonra ortaya çıkan çiftin değişimi şaşırttı!

Ekranların en sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Zuhal Topal'la isimli evlilik programında birçok gelin ve damat adayı o dönemlerde popüler hale gelmişti. Tartışmalar, ayrılıklar, itiraflar ve iftiralar arasında kaoslu bölümler izlemiştik. Bazı çiftler de tanıştıktan sonra aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.
O isimlerden biri de Nagehan ve Farid isimli çiftti. 2017 yılında Zuhal Topal'in programına damga vurmuşlardı.
O isimlerden biri de Nagehan ve Farid isimli çiftti. 2017 yılında Zuhal Topal'in programına damga vurmuşlardı. Bir dagın bir barışık aşkları devam eden çift, evlilik yolunda emin adımlarla yürüyordu.
Haftalar sonra ise Hande Ataizi'nin sunduğu izdivaç programında canlı yayında evlendiler. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Nagehan ve Farid, yıllar sonra gündeme geldi.
Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan çiftin evliliklerinin devam ettiği ve anne baba oldukları öğrenildi. Bir kız ve bir erkek çocuk sahibi olan Nagehan ve Farid'in değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.
1 Milyondan fazla takipçisi olan Nagehan, kendi markasını kurmuş. Farid'in mesleği ise bilinmiyor.