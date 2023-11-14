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    4. İzlanda'daki sismik hareketlilik korku yarattı! Yollarda yarıklar oluştu... Çatlak kasabayı adeta ikiye böldü

    İzlanda'daki sismik hareketlilik korku yarattı! Yollarda yarıklar oluştu... Çatlak kasabayı adeta ikiye böldü

    14.11.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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    İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası'nda devam eden sismik hareketlilik bölge halkını endişelendirdi. İzlanda Meteoroloji Ofisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, depremlerin büyüklüğü ve yoğunluğunun azalmasına rağmen hareketliliğin devam ettiğini söyledi. Devam eden hareketlilik nedeniyle birçok yolda yarık oluştu.

    İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası'nda gece yarısından bu yana 500'den fazla deprem meydana gelirken yarımadanın altından geçen 15 kilometre uzunluğundaki magma nehrinin hareketliliği devam ediyor. İzlanda Üniversitesi'nde volkanoloji profesörü Thorvaldur Thordarson, en son verilerin Grindavik kasabası çevresindeki bölgede volkanik patlama riskinin bulunduğunu belirtirken kasaba tahliye edildi.


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    YOLLARDA YARIK OLUŞTU

    YOLLARDA YARIK OLUŞTU
    Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan ve gezegendeki en büyük levhalar arasında yer alan İzlanda , iki levhanın zıt yönlerde hareket etmesi nedeniyle sismik ve volkanik bir sıcak nokta. Havadan çekilen görüntüler, Grindavik'te kasabayı ikiye bölen devasa çatlakların oluştuğu ve çatlaklardan dumanların yükseldiği görüldü.
    Sallantıların artması, yolların çatlaması ve binaların yapısal hasar görmesi nedeniyle Grindavik sakinleri evlerinden tahliye edildi. 1999 yılından beri İzlanda'da yaşayan 56 yaşındaki Hans Vera, "Asla sabit olmuyordu. Bu yüzden geceleri uyumanın hiçbir yolu yoktu. Bu durum karşısında şaşkına dönen sadece Grindavik'teki insanlar değil, tüm İzlanda" dedi.

    KISA SÜRELİĞİNE DÖNDÜLER

    KISA SÜRELİĞİNE DÖNDÜLER
    Tahliye edilen bazı kişilerin belge, ilaç veya evcil hayvan gibi eşyalarını toplamak için Pazar günü kısa süreliğine kasabaya dönmelerine izin verildi , ancak kendilerinin araba kullanmalarına izin verilmedi. Arabalarını evlerinin kilometrelerce uzağına park etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Vera, "Arabanızı şehirden beş kilometre uzağa park etmeniz gerekiyor ve orada 20 araba, kurtarma ekibinin devasa arabaları, 20 polis, hepsi yanıp sönen ışıklar var. Burası gerçek dışı. Bir savaş alanı gibi. Gerçekten tuhaf" dedi.
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    deprem İzlanda
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