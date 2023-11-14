İzlanda'daki sismik hareketlilik korku yarattı! Yollarda yarıklar oluştu... Çatlak kasabayı adeta ikiye böldü

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası'nda gece yarısından bu yana 500'den fazla deprem meydana gelirken yarımadanın altından geçen 15 kilometre uzunluğundaki magma nehrinin hareketliliği devam ediyor. İzlanda Üniversitesi'nde volkanoloji profesörü Thorvaldur Thordarson, en son verilerin Grindavik kasabası çevresindeki bölgede volkanik patlama riskinin bulunduğunu belirtirken kasaba tahliye edildi.



YOLLARDA YARIK OLUŞTU Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan ve gezegendeki en büyük levhalar arasında yer alan İzlanda , iki levhanın zıt yönlerde hareket etmesi nedeniyle sismik ve volkanik bir sıcak nokta. Havadan çekilen görüntüler, Grindavik'te kasabayı ikiye bölen devasa çatlakların oluştuğu ve çatlaklardan dumanların yükseldiği görüldü.

Sallantıların artması, yolların çatlaması ve binaların yapısal hasar görmesi nedeniyle Grindavik sakinleri evlerinden tahliye edildi. 1999 yılından beri İzlanda'da yaşayan 56 yaşındaki Hans Vera, "Asla sabit olmuyordu. Bu yüzden geceleri uyumanın hiçbir yolu yoktu. Bu durum karşısında şaşkına dönen sadece Grindavik'teki insanlar değil, tüm İzlanda" dedi.