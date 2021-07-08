İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme: İşte Çeşme'de gezilecek yerler!

Türkiye'nin en gözde tatil beldeleri arasında yer alarak ve ilk akla gelen Çeşme, Ege bölgesinin incisi olarak anılmaktadır. Yaz aylarının gelişi ve kısıtlamaların kalkması ile uzun süredir pandemi nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Tatil rotasını Ege kıyılarına çevirenler ise, her yaz binlerce insanın akın ettiği Çeşme'yi araştırmaya başladı. Peki Çeşme'de nerelere gidilir, gezilir? İşte merak edilen ayrıntılar...

İşte Çeşme'de gezilecek yerler

Ege bölgesinin gözde beldeleri arasında yer alan Çeşme, her yıl binlerce turist ve tatilciyi ağırlıyor. Aynı zamanda konum olarak Çeşme'den yakın mesafelere de giderek gezi rotanızı çeşitlendirebilirsiniz...

ÇEŞME MÜZESİ Cumhuriyet Meydanı’na yakın konumlanan Çeşme Kalesi, 2. Bayezid’in tahtta döneminde inşa edilmiştir. Günümüzde ise müzede silahlar yerine Erythrai Antik Kenti’nden getirilen eserler sergileniyor.

DELİKLİ KOY Sörf turizminin merkezi olarak bilinen Alaçatı ile Ovacık arasında yer alan ve çeşmeye kısa mesafedeki Delikli Koy, etrafındaki beyaz renkli kaya oluşumlarıyla popüler bir kamp alanı olmasıyla tatilcilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

DELİKLİ KOY Tertemiz suyu ile gözde haline gelen delikli koy, diğer plajlara göre sakin ve soğuk suya sahip olması ile dikkat çekiyor.