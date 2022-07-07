İzmir’in gözde tatil lokasyonlarından Sığacık’ta bayram hareketliliği hızlandı! “Doluluk yüzde 80-90”

Marinası, 3 bin yıllık antik kentin kalıntıları ve çevredeki plajlarıyla Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin bayram öncesi uğrak yeri oldu.

“YERYÜZÜNDEKİ CENNET BURASI”

Sığacık Kale içindeki butik otellerin sahipleri, "Otellerde şu an doluluk yüzde 80-90 civarında. Bayramın 1. gününden itibaren otellerde doluluk yüzde 100’e ulaşacak" dedi.

Sığacık’a yoğun talep olduğu belirtilirken, butik oteller rezervasyon taleplerine yetişmeye çalışıyor. Otellerdeki doluluğun yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilirken, oteller misafirlerinin mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Tatil için her bütçeye uygun işletme olduğunu belirten butik otel sahibi Mahmure Sürük, "Bu yılda bütün otel odalarımız dolu, hazırlıklarımızı yaptık. Sığacık’ımız çok güzel herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.

Sığacık’ın nostaljik işletmecilerinden Ali Kuter, "Bayramda odalarımız dolu. Sığacık’ın tarihi dokusu itibariyle kale duvarına yapıldığı için tarihi bir durumu söz konusu. Bizde bu dokuyu koruyarak nostaljiyi devam ettiriyoruz" diye aktardı.