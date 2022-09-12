İzmir ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

İZMİR (AA) - İzmir, Denizli, Uşak, Manisa ve Aydın'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir'de kent genelinde bulunan 2 bin 496 okuldaki 30 bin 151 derslik, eğitim ve öğretim dönemi için hazır hale getirildi. Kentte 738 bin 273 öğrenci ve 56 bin 79 öğretmen ders başı yaptı.

Bayraklı ilçesindeki Zehra Semahat Erişen İlköğretim Okulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene katılan 4. sınıf öğrencisi Ecemsu Çoban, AA muhabirine yaz tatilinde bol bol dinlendiğini söyledi. Tatilde kitap okuduğunu ve çok eğlendiğini anlatan Çoban, "Bugün okulun ilk günü ve çok heyecanlıyım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum." dedi.

Yasin Tekin de 4. sınıfa başlayacağını ifade ederek, yaz tatilinde ders çalışmayı ihmal etmediğini kaydetti. Arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını belirten Tekin, okulun açılmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

- Denizli

Denizli'de 793 okulda 15 bin 297 öğretmen 188 bin öğrencisiyle okullarda buluştu.

Sabah okullarına gelen öğrenciler törenlerin ardından sınıflarına geçti.

Öğrencilerden Osman Efe, AA muhabirine okulunu ve öğretmenini çok özlediğini söyledi. Okuluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Efe, güzel bir yaz tatili geçirdiğini kaydetti.

Mehmet Çınar ise yaz tatilinde kitap okuduğunu belirterek, arkadaşlarıyla tekrar buluştuğu için sevinçli olduğunu dile getirdi.

- Uşak

Uşak'ta da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kentte 60 bin 812 öğrenci ile 5 bin 410 öğretmen için ders zili çaldı.

- Manisa

Manisa'da il genelinde bin 98 okulda, 260 bin 347 öğrenci okula başladı.

Organize Sanayi Bölgesi İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, okulların fiziki şartlarını sürekli iyileştirdiklerini söyledi.

Karadeniz, deprem bölgesinde olan Manisa'da depreme dayanıklılığı olmayan okulların güçlendirdiklerini ya da yeniden inşa ettiklerini aktararak, "Sadece bu yıl 16 okulu yeniden yapıp hizmete aldık, bunun yanı sıra 27 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Bu da yeterli değil, yatırım programında, proje safhasında ve ihale sürecinde olan 57 okulumuz daha var. Bunları da en geç iki yıl içinde öğrencilerimizin hizmetine açacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karadeniz, NASA'nın 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması’nda "Genişletilmiş Dünya" adlı resmiyle birinci olan Karin Berra Karagöz'e hediye verdi.

Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Karadeniz ve protokol üyeleri törenin ardından sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

- Aydın

Aydın Valiliği önünde düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Yeni eğitim öğretim yılında kentte 888 okul ve kurumda, 15 bin 664 öğretmen ile 185 bin 894 öğrenci ile ders başı yapıldığı belirtildi.

Efeler ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen kutlama programında halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

Türk bayrağının da dağıtıldığı etkinlikte, protokol üyeleri sınıfları gezerek, öğrencilere başarı diledi.

Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar da katıldı.